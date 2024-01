20歲超級新星擁超模級身材極吸睛　街頭影相網民竟以為係遊客

甄子丹女兒甄濟如(Jasmine)去年正式出道成為唱作歌手,日前她為全新派台歌《Forever 19》於中環舉行發布會,一直支持她的爸爸甄子丹、媽媽汪詩詩、婆婆、太婆等都有到場應援支持。甄濟如全晚唱了7首歌,猶如開小型音樂會,現場非常熱鬧!身為「宇宙最強」的女兒,甄濟如一出道就瞬即成為傳媒焦點,絕對是近期最矚目的新星之一,但日前她在街頭影相時,有網民偶遇她卻表示不認識?

甄濟如(Jasmine)推出新歌《Forever 19》。(IG@jasmineyen)

甄子丹同汪詩詩當然有到場支持愛女。(IG截圖)

該網民寫道:「在堅尼地城附近逛遇到的,有攝影師、打光師、助理等,拍完照片還有人給披上外套,所以我猜她是明星或KOL吧,有人認識嗎?」相中所見,身穿背心襯高衩半身裙的甄濟如,在一間餐廳門口前影相,180cm的身高及超模級的身材十分吸睛,但網民就紛紛留言表示不認識:「邊個」、「一看就是遊客」、「也有可能是開淘寶店的。」不過亦有眼利的網民認出是甄濟如:「甄子丹和汪詩詩的女兒,現在是唱作歌手、「甄子丹的女兒啊,遊什麼客。」

180cm的身高及超模級的身材十分吸睛。(小紅書圖片)

甄濟如遺傳了父母的優良基因。(IG@sweetcil)

現年20歲的甄濟如作為星二代,不但遺傳了媽媽汪詩詩的優良基因,擁有出眾外貌及Model身形,她還遺傳了爸爸甄子丹在藝術方面的才能,唱得、彈得又演得。甄濟如在7歲時已經開始音樂創作,至今已完成70多首原創歌曲。2013年,9歲的她在一次大型演出中表演Adele的《Rolling in the Deep》,當時已獲Sony Music CEO Andrew Chan大讚她注定成為明星。甄濟如更順利考入國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院(Berklee College of Music),去年7月宣布以唱作歌手身分正式出道,備受關注!

去年7月宣布以唱作歌手身分正式出道。(微博圖片)

甄濟如出席盛會。(IG@bulletfilmsofficial)