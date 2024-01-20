王菀之相隔兩年推出英文歌 歌迷大讚是神級藝術作品

Ivana Wong 王菀之相隔兩年推出新歌 《Shattered》，樂迷等侯已久，不停為樂迷帶來新意的她，今次意想不到是推出英文歌，讓樂迷大為驚喜，歌曲優美的旋率加上Ivana獨特天籟聲線，昨晚MV推出後，一面倒留言都是大讚 : 超級好聽，神級、大師作品、年度之歌，有網民更指，已經不能用歌手來形容Ivana，應該用藝術家來形容她，亦有指香港樂壇竟然出了她這樣有才華的唱創人，是香港的驕傲。

王菀之相隔兩年推出新歌 《Shattered》。

多才多藝的Ivana，今次推出新歌《Shattered》，不單曲詞親自操力，MV也是親自執導，這已經是她第五次執導自己的MV，「因為我覺得MV係立體地表現我的音樂，分享訊息，睇到留言讚作品好靚，我真係好開心，好多謝大家依然願意等待我嘅作品同埋咁支持，好多謝大家。」至於網民話已經唔可以用歌手來形容Ivana啦，要用藝術家，Ivana就表示，這首歌界定自己新音樂方向是：Impressionism music (印象主義音樂)，這亦是她希望未來繼續努力進發的方向，「新歌係我什少做過的曲風，有少少新古典主義音樂（Neoclassicism Music），或者為Impressionism music (印象主義音樂)。 上次同管樂合作做的音樂會，我第一次寫管弦樂曲，繼續學習進修，我一直都希望繼續尋找新方向，今次呢個作品我邀請了一位來自柏林、－位來自美國的混音師負責後期製作，好開心。歌迷網民留言，對我嚟講，係一個好大的鼓勵，能給予我好大嘅力量繼續努力創作。」

《Shattered》的MV 也是由王菀之親自執導。

Ivana Wong表示，《Shattered》是講述我們來自同一個地方，散落在這個世界的不同道路上。 我們對時間有不同經歷。時間對我們很仁慈，但對許多其他人來說卻很殘酷。當我們正享受著漫步於閃亮的小石上，有些人卻在破碎的生活中拼命生存。 這都是我們已經知道的、往往忘記的故事，一些我們故意逃避的真相。 每個人本應同樣， 我們卻是幸運的一方，「希望借歌曲，同大家分享，自己享樂同時，要記得世界不同角落有的人生活艱苦，我們應選擇善意，為他人帶來幸福。」 至於唱英文歌，她笑言入行早期，有一首英文歌，是由母親填詞，「我媽咪係一位詩人，寫好多英文詩，受媽媽啟發，大學時期也修讀了英文詩詞，我都想有一首係自己填詞創作嘅英文詩做歌詞，所以我就寫左呢首歌。新專輯，我希望可以喺年中推出。」

《Shattered》是講述我們來自同一個地方，散落在這個世界的不同道路上。

剛完成了舞台劇《Skylight天色》，接著賀歲片《飯戲攻心2》上映，之後，Ivana表示，除了新專輯籌備之外，<初回限定>音樂會自去年一連10場完滿完成後，2024年會繼續《初回限定》世界巡迴音樂會，目前計劃已經有十多場演出，過年後會先到加拿大，大馬等地，跟歌迷相聚，其他城市及香港的樂迷，關於Ivana的音樂會演出，聽說有好消息稍後宣布。