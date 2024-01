20歲最強仙氣星二代出歌賀生日　四代同堂現身力撐盼與炎明熹合作

「宇宙最強」甄子丹女兒甄濟如(Jasmine)去年加入樂壇成為唱作歌手,日前推出全新歌曲《Forever 19》,並於中環藝穗會舉行發佈會,甄濟如現場獻唱多首作品,透過歌曲分享自己的少女心事。除了獲太婆、婆婆、父母甄子丹及汪詩詩、汪圓圓、湛琪清等四代同堂到場支持外,杜德偉與太太、呂良偉與太太楊小娟、琦琦、張玉珊與男友、姚焯菲、林愷鈴、柏安妮女兒許恩怡及其新歌MV導演鄭晉軒亦有前來欣賞,眾人還準備鮮花及燈牌為主角打氣。

愛女出歌,爸爸甄子丹及媽媽汪詩詩當然到場支持。

場面熱鬧。

甄濟如一向喜歡以音樂抒發她的情感,藉由新歌吐露自己面對成年的不安與惶恐。她驚覺自己快要由青少年走進成年人的世界,為她帶來不少震撼,於是把心事寫進歌裡,好好記錄自己的情感。甄濟如於台上透露7歲開始寫歌:「嗰首歌叫《This is not the world》,係一首好傷感嘅歌,我都唔知自己點解會寫咁傷感嘅歌,但係我覺得創作音樂,可以畀我好好表達自己。」她又感謝家人的支持:「佢哋睇到我對音樂有好大嘅熱情。」

甄濟如藉由新歌吐露自己面對成年的不安與惶恐。

甄濟如獻唱多首歌曲。

會上播出《Forever 19》MV時,甄濟如感動落淚,作為頭號Fans的媽媽汪詩詩,一直在台邊為女兒拍片,見到愛女哭她亦跟着落下感動的淚水,而爸爸甄子丹則全程流露滿意的笑容。MV以照相亭作場景,甄濟如分享說:「呢個係我諗㗎,記得錄完呢首歌,第二日我同媽咪出行,喺機場嗰陣就諗緊點介紹呢首歌,最後諗到用photo booth(照相亭),代表住用佢記錄永恆嘅一刻。」

甄濟如透露7歲開始寫歌。

甄濟如盡得媽咪遺傳,擁有一雙大長腿。

甄濟如指新歌的內容充滿着個人化的想法與感受,當中的意義是繼續做真正的自己:「當你長大,就會接觸唔同嘅環境,有唔同嘅經歷,但係無論點都要記得自己係邊個,記得自己嘅19歲,咁就夠啦。」至於為何是19歲?甄濟如說:「19係我嘅幸運數字。首先19歲係青年期嘅最後一年,踏入20歲就真係成為大人,同埋我嘅生日係19號,所以我特別鍾意呢個日子。」

甄濟如表示很欣賞炎明熹。

甄濟如希望有機會與炎明熹合照。(IG圖片)

甄濟如更即場演繹新歌以及其音樂作品,並選唱兩首她很喜歡的歌曲:曲婉婷的《我的歌聲裡》及炎明熹的《Only for me》。問她為何會選兩首曲目,甄濟如說:「今次係第一次翻唱《我的歌聲裡》,細細個就好鍾意,而《Only for Me》係最近聽到,覺得好好聽,所以就想唱畀大家聽。」甄濟如接受傳媒訪問時,大讚炎明熹聲線很Sweet和好聽,而她的聲底則較厚和有力量,希望將來有機會合作,因她很喜歡炎明熹的歌曲,還有姚焯菲都好好。

甄濟如出歌賀生日。

甄濟如獲大家寵愛。

談到生日願望,甄濟如希望新歌,得到很多人的喜歡,最後她又感謝所有工作人員的幫忙、家人的鼓勵、朋友們的支持,並到台下與全場大合照。