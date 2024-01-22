飛常日誌｜劉穎鏇係最靚空姐？ 　要問過呢位最新一線花旦

《飛常日誌》是無綫（TVB）最新一套講關於機場的劇集，劇集主要講述一堆在機場大樓工作的職業，並不像過往主要集中在機師與空服人員的飛行故事。不過，當中依然有一位空姐非常搶眼，就是劉穎鏇，其完美的身形再配上空姐制服，獲取不少網民的關注，更指她可能是劇集史上扮演空姐最靚的演員。

Tiffany劉穎鏇嘅空姐Look真係Very Good。

以航空實感專業劇作為宣傳招徠的《飛常日誌》，故事圍繞機場禁區內外每日接連發生的二、三事

劉穎鏇話喺呢套劇入面，基本上都係著住空姐服亮相。

劉穎鏇定裝照。

其實過往有好多女演員都飾演過空姐，當中也有不少被說過是最美空姐，以下立即帶大家睇睇其他演員扮演的空姐，劉穎鏇要做最靚，可能要先問過一位最新的一線花旦！

游嘉欣飾演的空姐。（《回歸》截圖）

游嘉欣飾演的空姐。（《回歸》截圖）

葉蒨文在《愛·回家之開心速遞》飾演空姐角色。（IG@sophieysm）

葉蒨文在《愛·回家之開心速遞》飾演空姐角色。（IG@sophieysm）

《機場特警》，湯洛雯飾演一名空姐，獲網民大獲她造型漂亮。（資料圖片）

飛常日誌｜蘇可欣做返老本行 盤點圈中罕有幾位曾穿上真空姐制服

張曦雯《法證先鋒IV》（電視截圖）

李施嬅於《金宵大廈》的空姐造型。（螢幕截圖）

馮盈盈《#後生仔傾吓偈》（IG@crystalfyy）

節目曾以空中奇遇記為題，身為主持的馮盈盈以空姐造型登場。（IG@crystalfyy）

胡定欣於《衝上雲霄2》的空姐造型。（視覺中國）

趙希洛於《衝上雲霄2》的空姐造型。（視覺中國）

沈卓盈（左一）於《衝上雲霄2》的空姐造型。（視覺中國）

岑麗香（右一）於《衝上雲霄2》的空姐造型。（視覺中國）

朱晨麗《衝上雲霄II》（TVB）

任職機艙服務員，以超短髮造型上陣的阿佘形象幹練。（視覺中國）