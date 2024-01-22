王嘉爾素顏孖辮Look深夜鬥波　樣子憔悴網民竟咁形容健康令人擔憂

29歲的韓國男團GOT香港成員王嘉爾（Jackson），自出道以來受歡迎程度持續飆升，不但在內地爆紅，連在歐美地區都有頗高人氣，俊朗的外表、討好的性格，加上極高語言能力，是不少女仔心目中的男神，微博和Instagram皆坐擁逾3000萬。

Jackson即將踏入30歲。（王嘉爾微博圖片）

Jackson在全球擁有不少粉絲。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾靚仔又有男性魅力。（王嘉爾微博圖片）

人氣如此強勁，工作自然忙過不停兼周圍飛，不過「吊頸都要唞吓氣」，近日正在深圳開騷的王嘉爾，居然還抽到時間，開騷前與一班波友來個「深夜球局」，從波友分享到社交平台的相片見到，王嘉爾紮了一個小孖辮非常可愛，身上則穿上一身籃球打扮，大晒一對粗壯的麒麟臂，相當吸睛。粉絲大讚：「這麼cute的嘉爾!」、「他那兩個小揪揪好可愛」、「他真的皮膚太好了」、「嘉爾這條手臂線條 抱我一下怎麼了？怎麼了？ ？」

王嘉爾以素顏孖辮Look打波，但樣子有點憔悴。（小紅書圖片）

王嘉爾打波打得好開心。（小紅書截圖）

而且從片段中，見到王嘉爾與波友們玩得非常開心，期間還大晒球技作遠距離投射，當命中一刻開心到他手舞足蹈。但也有粉絲發現素顏上陣的王嘉爾，雙眼無神樣子略顯憔悴，擔心他休息不夠：「王嘉爾的作息一直是個謎」、「熬夜有疲態了，熬夜就是熬命啊」、「哥 能帶個話嗎 讓他好好休息 人都瘦脫相了」，當中更有網民笑言：「紮兩個小辮子的人是誰？縱欲過度的感覺」。

心情大靚。（小紅書截圖）

現場還有真正籃球員。（小紅書截圖）

其實在去年12月，王嘉爾就曾因身體原因，取消了原定12月2日舉行的《MAGIC MAN WORLD TOUR 2023 - 2024北京站》演出。當時官方向觀眾表示：「因王嘉爾先生身體原因，基於對演出質量等因素的考慮，希望呈現最好的表演效果，經過幾番努力嘗試後，我們不得已抱著遺憾的心情取消12月2日北京站的演出。」當時就令到不少粉絲非常擔心，看來王嘉爾真的要多些休息，有健康身體先可以做到世界冠軍。

粉絲希望Jackson多休息。（小紅書截圖）

按此圖輯欣賞一下王嘉爾的球技：