Twins今日(21日)在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會。Twins演唱會周邊商品在今天下午四時開始在會場門外發售。商品包括有:連帽T恤、貼紙、演唱會海報、水樽、充電器,以及新專輯等,而眾多周邊商品最大的賣點是新專輯「WE ARE TWINS」限定黑膠,此商品只限定發售1000套。演唱會門外還有販賣演唱會官方螢光棒的機器,在晚上六點半左右,已經吸引有200多名粉絲排隊購買不同商品。現場可見周邊商品展覽版顯示,三款黑色cap帽同某件T恤款式已經全部售罄。根據統計如果每款商品買齊,金額高達$5000港幣,貴過買一部Apple所出的iPad Air。

TWINS 相隔8年再踏紅館開個唱,大受歡迎。

Twins今日(21日)在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》頭場演唱會。(張祖銘攝)

Twins演唱會頭場三款黑色cap帽已經全部售罄。(張祖銘攝)

根據統計如果每款商品買齊,金額高達$5000港幣,貴過一部Apple所出的iPad Air。(張祖銘攝)