林峯專訪｜被老婆投訴「太快」　新歌講灑脱分手屬自身經歷？

林峯近日推出近年第四首廣東歌《無傷大雅》，曲詞出自吳林峰與林寶，首次合作，吳林峰第一句就是「我以前好憎你」，但無損林峯對他的好感，亦坦言想有更多的合作；而林寶的詞，林峯認為十分「中point」，但到底係「如你與我要分開 便最好 不要傷心回來」抑或「能有勇氣說分手 都非庸才」勾起更多回憶，林峯就話⋯⋯



對獎項沒有太多執念，林峯也不用急著出歌。「而家係搵到適合先去做，咁係最舒服。」（梁碧玲攝）

華納有不少唱作人，但林峯的首位合作單位竟是吳林峰，他解釋除了是因對方的名字之外，更多是聽完吳林峰的作品後，大感這位唱作人十分出色。「錄歌時我仲拍緊嘢，所以無機會練聲練氣，一嚟就入studio，首歌應該係我入行以嚟第一首要求重錄嘅作品，錄完總係覺得爭啲嘢，於是同監製講錄多次，到第二次先覺得OK，亦都咁先對得住吳林峰嘅曲。」

林峯：「吳林峰應該係我見過嘅唱作人最健談嘅一位。」（IG圖片）

不少歌手都會與填詞人多作交流，好讓作品更能表達自己，但林峯卻認為要給予足夠的空間，才能呈現不一樣的自己。「想睇下佢哋對我嘅了解會變成啲咩，咁呢個合作先有意義，如果又係跟我思想去行，出嚟都係林峯。但我今次想以吳林峰、林寶為主 ，睇下我可唔可以表達佢哋賦予我嘅嘢，我拍嘢都唔想演死一種角色 ，想有突破，但要拿捏得好好，唔可以太貪心，譬如把聲係抒情，無可能夾硬去唱rock，係可以試，但效果未必好。」

林峯早前因佘詩曼而現身萬千星輝2023， 他表示老婆都有追看《新聞女王》，他亦為老友能擁有可遇不可求的角色/劇本而感到高興。

《無傷大雅》中的「如你與我要分開 便最好 不要傷心回來」抑或「能有勇氣說分手 都非庸才」都十分灑脱，問到在過往的感情中，可曾如此瀟脫？林峯說：「隨著年紀長大，人生中有好多嘢對我哋係好重要，而家最重要係家庭，工作亦好重視，太太照顧家庭、鎖碎嘢可以令我無後顧之憂，每日都會面對新嘅問題，人生無可能時刻完美，我選擇重點，同埋最重要自己心態，將集中力擺喺正面事情上，keep住正能量好事就會發生。」

訪問中，林峯不時提到老婆同愛女。（梁碧玲攝）

既已有幸福美滿家庭，又確係唔應該再提往事，林峯表示自從有老婆囡囡之後，不斷調整自己的步伐節奏。「我做嘢嘅節奏係好快，但自己唔覺得，有時我老婆會同我講『你可唔可以講嘢唔好咁快』，連個女都叫我講慢啲 ，因為佢聽唔到我講咩。所以停一停，唔好俾自己咁急，又確係可以多一層去消化。」從前生活只有開工、收工、瞓覺，將時間表排得密密麻麻，如今林峯學會選擇自己的生活，工作以外，盡可能抽時間湊女，面對「問題少女」亦不覺得煩。

林峯去年帶老婆﹑女兒遊動物園時不停被路人捕獲，林峯表示「都係正常生活」，並不介意女兒樣子曝光。（微博圖片）

簽約華納後，不時被問到幾時開演唱會，林峯表示一直有計劃，但又不想重複過往嘅項目，所以暫時仍在儲歌中。問到會否因「放手 放開所有」太多次，而怕再唱《愛不疚》，林峯說：「我喺台上表演都係服務觀眾，觀眾想要到嘅效果就係一齊合唱，一個歌手係需要幾首歌大合唱。但我對於《愛在記憶中找你》幾有意見，因為有一半人都講錯歌名，咩《愛在回憶中找你》我聽過無數次講錯名。」

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