東張西望｜高噪音女人狂嗌「我好慘」　梁敏巧上門採訪被嚇窒

《東張西望》經常都會採訪各種社會事，早前《東張西望》收到報料，指荃灣出現一名經常在住所狂呼大嗌的女士，無論是白天還是深夜時份也好，都會大聲叫喊，製造出來的嘈音都令樓上樓下，隔籬左右的居民苦不堪言。這一集梁敏巧登門拜訪，在門外已聽到這位女士的叫喊，而且十分大聲，可用震耳欲聾來形容。



早前《東張西望》收到報料，指荃灣出現一名經常在住所狂呼大嗌的女士，無論是白天還是深夜時份也好，都會大聲叫喊，製造出來的嘈音都令樓上樓下，隔籬左右的居民苦不堪言。（《東張西望》截圖）

早前《東張西望》收到報料，指荃灣出現一名經常在住所狂呼大嗌的女士，無論是白天還是深夜時份也好，都會大聲叫喊，製造出來的嘈音都令樓上樓下，隔籬左右的居民苦不堪言。（《東張西望》截圖）

在《東張西望》攝製隊及梁敏巧在門外查看的時候，這位女士就開門倒垃圾，見到有陌生人的時候，她又破口大鬧：「呢個土地我㗎！」「你拍，我唔怕，有人造衛星。」又說：「你哋一定慘，其實...」梁敏巧表示想和她傾談時更直接遭到無視。其後這位女士回到家中後，又繼續大嗌，當中亦夾雜着一些粗言穢語。

在《東張西望》攝製隊及梁敏巧在門外查看的時候，這位女士就開門倒垃圾，見到有陌生人的時候，她又破口大鬧：「呢個土地我㗎！」「你拍，我唔怕，有人造衛星。」（《東張西望》截圖）

在《東張西望》攝製隊及梁敏巧在門外查看的時候，這位女士就開門倒垃圾，見到有陌生人的時候，她又破口大鬧：「呢個土地我㗎！」「你拍，我唔怕，有人造衛星。」（《東張西望》截圖）

其後，梁敏巧及《東張西望》攝製隊再於街頭上見到這位女士，梁敏巧跟上欲與她傾談，追問十多廿條問題亦遭到拒絕。對方也說：「點呀，成日煩住我。」「佢快啲去死，轉世啦！」回答令人摸不着頭腦。節目中也說，這位女士的說話內容總是關於住屋、家人法律等事。

梁敏巧及《東張西望》攝製隊再於街頭上見到這位女士，梁敏巧跟上欲與她傾談，追問十多廿條問題亦遭到拒絕。對方也說：「點呀，成日煩住我。」「佢快啲去死，轉世啦！」（《東張西望》截圖）

梁敏巧及《東張西望》攝製隊再於街頭上見到這位女士，梁敏巧跟上欲與她傾談，追問十多廿條問題亦遭到拒絕。對方也說：「點呀，成日煩住我。」「佢快啲去死，轉世啦！」（《東張西望》截圖）

梁敏巧及《東張西望》攝製隊再於街頭上見到這位女士，梁敏巧跟上欲與她傾談，追問十多廿條問題亦遭到拒絕。對方也說：「點呀，成日煩住我。」「佢快啲去死，轉世啦！」（《東張西望》截圖）

梁敏巧及《東張西望》攝製隊再於街頭上見到這位女士，梁敏巧跟上欲與她傾談，追問十多廿條問題亦遭到拒絕。對方也說：「點呀，成日煩住我。」「佢快啲去死，轉世啦！」（《東張西望》截圖）

梁敏巧及《東張西望》攝製隊再於街頭上見到這位女士，梁敏巧跟上欲與她傾談，追問十多廿條問題亦遭到拒絕。對方也說：「點呀，成日煩住我。」「佢快啲去死，轉世啦！」（《東張西望》截圖）

梁敏巧及《東張西望》攝製隊再於街頭上見到這位女士，梁敏巧跟上欲與她傾談，追問十多廿條問題亦遭到拒絕。對方也說：「點呀，成日煩住我。」「佢快啲去死，轉世啦！」（《東張西望》截圖）

最後《東張西望》派出另一名男性幕後人員陪這位女士行街購物，溝通情況我以好轉，成功取得這位女士的聯絡電話。

最後《東張西望》派出另一名男性幕後人員陪這位女士行街購物，溝通情況我以好轉，成功取得這位女士的聯絡電話。（《東張西望》截圖）

最後《東張西望》派出另一名男性幕後人員陪這位女士行街購物，溝通情況我以好轉，成功取得這位女士的聯絡電話。（《東張西望》截圖）