ViuTV隱藏版靚女超性感浸溫泉　澎湃上圍衝擊網民眼球瘋狂Loop

30歲的李賢（Leanne）樣子甜美、身材出眾，向來有「ViuTV隱藏版靚女主持」之稱，最近她為網紅蝦條哥一系列的《日本打橫行》影片擔任女嘉賓，日前播出第一集，李賢身穿單肩白色泳衣浸溫泉的一幕，性感程度簡直是衝擊網民眼球，隨即引起網民熱議，笑言要把浸溫泉該幕「睇完再翻睇，翻睇完再翻睇！」

30歲的李賢（Leanne）樣子甜美、身材出眾。（IG@leeyin_leanne）

浸溫泉呢幕引起網民激烈討論。（IG@leeyin_leanne）

李賢今次隨蝦條哥自駕遊介紹日本景點，其中一幕二人去到溫泉度假屋，言談中竟講到日本AV劇情，李賢的一身打扮被指不適合在日本返工，因為會被批評在色誘上司，李賢即反駁，並自爆有看AV習慣，她自言平時看的AV，AV女優就算穿上恤衫、長裙，都是能引誘到上司。蝦條哥好奇她那麼熟悉「劇情」，李賢認平時有看，還會看劇情。

李賢節目中的露腰造型被指不可以在日本返工。（Youtube截圖）

因為會引誘上司。（Youtube截圖）

李賢大談AV情節。（YouTube 截圖）

她自爆平時有看AV。（Youtube截圖）

之後李賢還愈講愈興奮，與蝦條哥大開黃腔。當蝦條哥問到：「係咪愈大年紀的女仔的需求愈大，而男仔反而愈細」時，李賢直言:「我都試過有啲男朋友大我十幾年。」蝦條哥追問：「然之後都係好猛烈嘅？」李賢笑言：「進擊的巨人！」蝦條哥再說：「但巨人嘅壽命係得好短，妳有冇睇劇情？李賢續笑說：「係呀，所以佢哋每一個壽命都好短囉（你講個關係啫，不是講佢變大嘅能力？）係個關係！係個關係！」

李賢還愈講愈興奮，與蝦條哥大開黃腔。（Youtube截圖）

笑指試過與比自己大10幾年的男人拍拖，形容他們是「進擊的巨人！」。（YouTube截圖）

又笑指該男友壽命很短，但解釋是關係的時間，並非「能力」。（YouTube截圖）

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隨後去到溫泉渡假屋，也是全集戲肉。李賢換上白色斜膊兩件頭性感泳衣，豐滿上為表露無遺，她首先簡單介紹了溫泉的功效，之後再溫習提示觀眾浸溫泉，時間不要浸太久，不要浸過膊，還有最重要千萬不要在溫泉裡面進行任何劇烈運動，因為血液流動得太快的時候就會很危險。

第一個鏡頭已經相當震撼。（YouTube截圖）

提示大家浸溫泉要注意事項。（YouTube截圖）

強調不要在溫泉裡進行任何劇烈運動。（YouTube截圖）

之後李賢又教大家三個方法驅趕走露天溫泉裡面的昆蟲，一是「唔驚嘅話徒手執咗去」，二是「用口吹，吹遠佢當睇唔到就算」，三是「用網仔好似撈金魚咁樣撈走啲蟲」；但無論介紹什麼方法都好，網民的目光也離不開李賢的豐滿身材，「搖搖欲墜」的強勁效果令人窒息，尤其示範第二個方法時，李賢還配合導演要求，重複影了兩次，真的定力少點都不行。

李賢教大家驅趕走露天溫泉裡面的昆蟲。（YouTube截圖）

一是「徒手執咗去」。（YouTube截圖）

二是「用口吹」。（YouTube截圖）

認真吹。（YouTube截圖）

吹完再吹。（YouTube截圖）

三是「用網仔好似撈金魚咁樣撈走啲蟲」。（YouTube截圖）

定力少一點也不行。（YouTube 截圖）

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由於有李賢精彩演出，本集節目上架10日，截至今日（23/1）已有逾21萬點擊率。網民紛紛留言：「Leanne好完美, 有樣有智慧有身材有口才」、「Leanne哥真係靚到無死角，索爆」、「跪求更多溫泉教學！」、「好有教育意義」、「睇完再翻睇，翻睇完再翻睇！」、「睇完香港突然好熱」。而身處泰國的李賢也在社交平台答謝大家兼宣傳：「日本打橫行 EP.1好高興可以參與到一個咁有教育意義嘅節目，希望大家都學識點樣喺溫泉捉蟲仔，等啲蟲仔唔使浸親，所以呢part真係好重要。好似就嚟出EP.2，留意下，多謝。」

不得了。（IG@leeyin_leanne）