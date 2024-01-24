郭富城內地宣傳電影勁親民　惟呢個安排意外突顯天王致命弱點

天王郭富城（城城）最近除了進行他的《郭富城舞林星傳世界巡迴演唱會》外，也要為新戲《臨時劫案》於內地四出宣傳，可謂忙過不停，不過對於有做開運動的城城來說，體力上一定不成問題，加上每到之處都勁受歡迎，自然樂在其中。

郭富城日前到北京宣傳電影。（小紅書截圖）

城城雖然已58歲，但無論顏值和身型都保養得超級好。（小紅書截圖）

日前，城城與任賢齊等一起到北京宣傳電影，有網民在社交平台分享了的片段，並寫上：「四大天王郭富城！！走路都辣麼帅」。片中，城城一身Casual Look，黑色西裝西裝褸襯白色Tee打底兼波鞋，簡約得來非常有型，雖然已58歲，但無論顏值和身型都保養得超級好。

城城深受歡迎。（小紅書截圖）

期間有女粉絲成功突圍上前簽名，城城也無托手踭滿足對方，超級親民。（小紅書截圖）

面對粉絲前後左右夾擊，見慣世面的城城，全程笑臉迎人，表現淡定。期間有女粉絲成功突圍上前簽名，城城也無托手踭滿足對方，而且還跟對方說：「謝謝。」態度極親民，氹得女粉絲非常興奮，情不自禁說：「你好帥！」但有網民卻錯Focus，竟然將焦點放了在城城的身高上，皆因大會安排了幾位目測至少180cm的高大威猛保鑣保護城城，令官方身高172cm的城城凹了進去，個子顯得更矮小，走在一起相映成趣，有網民笑言：「身高一米6」、「有168」、「人家171高，是保安太高了」等，主辦方這個安排認真失策。

大會安排了幾位目測至少180cm的高大威猛保鑣保護城城，令官方身高172cm的城城凹了進去。（小紅書截圖）

引起網民熱議。（小紅書截圖）