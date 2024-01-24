54歲打女為午馬嫂慶生素顏出鏡風采依然　曾現斜視眼健康令人擔憂

現年54歲的梁琤當年因參選亞姐而入行，曾參演多部大熱劇集，包括《烈火雄心》、《金枝慾孽》、《鐵拳英雄》等等，但近年她將工作重心轉往內地，鮮有在港露面。早前已故影星午馬遺孀「午馬嫂」生日，梁琤、黃一山等齊聚餐廳為她慶生，而生日宴亦非常奢華，有澳洲龍蝦、阿拉斯加帝王蟹、象拔蚌、蟶子王、肥牛等等，相當豐富。難得露面的梁琤以全黑造型現身，素顏出鏡的她風采依然，網民紛紛留言大讚依然靚女！

梁琤、黃一山等齊聚餐廳為午馬遺孀「午馬嫂」慶生。（影片截圖）

午馬遺孀「午馬嫂」生日。（影片截圖）

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梁琤憑打女形象深入民心。（影片截圖）

梁琤在1990年回流香港參選亞姐，雖然未能晉身決賽，但就獲得參與電影《黑貓》女主角的試鏡機會，更因而踏入演藝圈。梁琤憑處女作《黑貓》奪得金像獎「最佳新演員」獎，並奠定了打女形象，當時她更經常被外界與同期出道的朱茵並列比較，之後她陸續拍了多部動作戲，憑打女形象深入民心，不過在1995年拍攝電影《影子敵人》時，梁琤意外燒傷入院，需要接受植皮治療，手腕留下疤痕。自此，她就轉戰電視圈，更一改以往硬朗形象，第一部劇集《烈火雄心》播出後令她大受歡迎，但爸爸卻突然罹患癌症，為了全力照顧父親，梁琤不惜花費七位數醫療費，更選擇息影，陪父親四處醫病，可惜其父於2009年因肝癌離世。

梁琤憑處女作《黑貓》奪得金像獎「最佳新演員」獎。（影片截圖）

古天樂飾演的劉海栢和梁琤飾演的駱曉翠在《烈火雄心》是一對。 （《烈火雄心》畫面）

直至2013年梁琤才重回電視圈，陸續參演了《飛虎II》、《梟雄》、《巨輪II》、《鐵拳英雄》等。近年梁琤轉戰內地發展，2022年更宣布轉行做時尚學徒。2022年10月梁琤與同為亞姐出身的羅霖和張文慈相約聚會，但短片曝光後，有粉絲留意到梁琤明顯「大細眼」，疑似有斜視問題不能聚焦，健康狀況令人擔憂。不過事後張文慈就否認梁琤健康出問題，澄清可能只是角度問題。而梁琤近期亦不時拍片分享近況，可見她保養得宜，氣質依然！

梁琤在《巨輪II》中飾演「沈美華」（高天鷲老婆）亦獲得觀眾讚賞。（劇照）

梁琤在《鐵拳英雄》中飾演「赤靈王」。（《鐵拳英雄》截圖）

左眼和右眼差異明顯！（IG@pinkycheung930）

氣質依然。（微博@梁琤_JADE）