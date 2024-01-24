蔡少芬孖洪欣去嘉年華散發少女心　一特徵暴露歲月痕跡網民竟讚

蔡少芬和洪欣這對好閨蜜，日前一起帶同小朋友到中環嘉年華玩，雖然兩位媽咪已年過50，但仍有一顆少女心，入到嘉年華非常興奮，洪欣還將開心時刻拍下來剪輯成短片分享到社交平台，並寫著：「大朋友和小朋友的嘉年華 #閨蜜 #帶娃日常」。

蔡少芬和洪欣這對好閨蜜，日前一起帶同小朋友到中環嘉年華玩。（小紅書截圖）

兩位媽咪仍有一顆少女心。（小紅書截圖）

互相鬥靚。（小紅書截圖）

片中兩位靚媽無懼素顏示人，洪欣戴上口罩，蔡少芬則戴著墨鏡，二人拍片時不忘鬥嘴勁少女mode，蔡少芬還自詡：「靚到不得了。」洪欣就附和好姊妹說：「今日我就畀妳靚返一日啦！」蔡少芬撥一撥頭髮說：「唔使今日，係日日都咁靚。」洪欣笑言：「平時我靚過妳，今日畀妳靚返，好難得呀！」可見兩人感情非常好。

二人感情要好。（小紅書截圖）

互相鬥嘴。（小紅書截圖）

洪欣仲童心未泯，見到小丑還扮給對方「發功」，之後又同小朋友大玩機動遊戲，期間驚到大叫兼花容失色，非常搞笑。而蔡少芬則非常享受觀賞馬戲表演，看得手舞足蹈，之後她與洪欣還大擺可愛甫士影相，看來玩得相當盡興。

洪欣與小朋友玩機動遊遊戲。（小紅書截圖）

被嚇到花容失色。（小紅書截圖）

蔡少芬非常投入觀賞馬戲表演。（小紅書截圖）

不少網民大讚二人靚，保養得宜；不過也有網民問到：「美女芬的牙齒怎麼了？」有其他網民則覺得沒什麼：「歲數大後牙齒縫隙就會變大，很正常，估計她沒外貌焦慮，沒想過去牙齒醫美，蠻好的，自然規律，何必去干涉計較！哈哈哈」。

兩位靚媽無懼素顏上陣，大擺可愛pose拍照。（小紅書截圖）

有網民留意到蔡少芬的牙齒。（小紅書截圖）

引起網民討論。（小紅書截圖）