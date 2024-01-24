百億千金食大排檔獲讚貼地　住大埔千呎獨立屋花園可搭帳篷觀星

黃翠如近年減少拍劇，「重操故業」拍了《遊走世界天與地》、《膽粗粗‧HERE WE GO》等旅遊節目，依然大受歡迎！主持出身的翠如，憑鄰家女孩形象深入民心，經常拍片分享日常生活，又積極與網民互動，日前她上載了一段影片，並寫道：「這一家大排檔，是我從小吃到大的，聽說不久的將來也可能沒有了，大家假如遊歷火炭的時候，也可以去嘗一嘗。」片中所見，翠如自己揸車去大排檔，一坐低即熟門熟路地洗碗筷，她自言由細食到大：「自細爸爸已經帶我哋一家人嚟呢度食雞粥，食乳鴿，再豪啲嘅就係呢度仲有啲海鮮。」

黃翠如近年拍了《遊走世界天與地》、《膽粗粗‧HERE WE GO》等旅遊節目，依然大受歡迎！（IG@wongtsuiyu）

早前夫妻檔出席《萬千星輝頒獎典禮2023》。（視覺中國）

擔任頒獎嘉賓。（視覺中國）

翠如自己揸車去大排檔。（影片截圖）

由細食到大。（影片截圖）

不少網民都大讚翠如十分貼地。（網上截圖）

不少網民都大讚翠如十分貼地：「雖然是富家千金，但是好親民。」翠如爸爸黃永華的建築公司在2016年配股上市後，該公司市值超過140億港元，翠如亦因而變成「百億千金」。不過之後因經歷「洗倉風暴」，黃永華身家大蒸發，但翠如就表現從容。翠如亦不靠屋企，繼續努力工作，2018年與蕭正楠（Edwin）結婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，二人的愛巢裝修簡約平實，牆身以灰色為主，塑造溫馨舒適的氛圍。而客廳和花園之間使用整片落地玻璃窗，令室內光線更充足，翠如同蕭正楠曾分享在花園裝飾聖誕樹的短片，可見空間非常闊落，兩人更曾在花園搭帳篷睇星星，相當有情趣！

翠如一家。（IG@wongtsuiyu）

婚後搬入大埔康樂園千呎獨立屋，兩人更曾在花園搭帳篷睇星星，相當有情趣。（IG@wongtsuiyu）