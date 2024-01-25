亞洲天后現身廣州街頭影相長腿吸睛　工作人員趕人走被斥耍大牌

現年53歲的莫文蔚（Karen）入行30年，不但唱得又演得，出道至今創下無數紀錄，更有「亞洲天后」的美譽。日前莫文蔚現身廣州東山口，並在街頭留影，但期間工作人員不但舉手示意，又出言驅趕路人：「等一下，你們站旁邊一點點。」這一幕被網民拍下短片擺上網，即時掀起網民熱議！

莫文蔚（Karen）有「亞洲天后」的美譽。（IG@mokabyebaby）

片中所見，身穿桃紅色褸的莫文蔚現身廣州街頭，一雙長腿十分纖幼，在人群中十分亮眼，而莫文蔚身邊就有幾位工作人員不斷做手勢示意大家離開，但此舉就引來部分網民不滿，紛紛留言道：「憑什麼？特殊待遇？」、「為什麼這些人理所當然要求大家讓路，好像路是他家似的，服了」、「如果你申請了道路使用那就找人圍起來不讓人進，要是沒有人家沒有理由聽你指揮站旁邊一點點」、「就拍個照憑啥要給讓啊，又不是交通管制，你們開工，別人就不開工？」

莫文蔚現身廣州街頭，一雙長腿十分纖幼。（影片截圖）

工作人員不斷做手勢示意大家離開，又出言驅趕路人：「等一下，你們站旁邊一點點。」（影片截圖）

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不過亦有人解釋應該因當時太多人圍觀，影響了道路通行，所以工作人員才提醒大家讓開，注意安全：「東山口那邊人行道特別窄，估計是圍觀人群已經占道到馬路上影響機動車行駛，工作人員才特地維持現場秩序希望不要造成交通困擾吧」、「工作人員讓圍觀群眾站過一點點，免得把道路堵住吧」、「不叫讓一下，那所有人都懟上去拍攝。相互理解一下吧，不過分就好」、「莫文蔚本來也不是耍大牌的藝人。」

但此舉就引來部分網民不滿。（影片截圖）

亦有人力撐莫文蔚不是耍大牌的人。（IG@mokabyebaby）