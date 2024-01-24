七仙羽畫龍施展新年「開運招式」　分享龍年行運小貼士教大家催財

農曆新年將至，人氣風水師七仙羽（七師傅）今日（24日）為商場擔任開幕活動嘉賓，提早為龍年揭開序幕。身穿閃閃粉紅裝的七師傅與「小財神」齊齊登場。七師傅更為「小財神」即場預測來年運程，提議小朋友今年要在文昌位放文昌竹催運，並趁機向現場觀眾拜早年：「每日財運不斷增長，龍年愈來愈幸福！」

七仙羽（七師傅）今日（24日）為商場擔任開幕活動嘉賓。

七師傅還分享龍年財運方位，為大家送上開運小貼士：「嚟緊係龍年，正財位喺北面，所以大家要催財嘅話，可以放個夾萬、支票同金磚等等，除咗正財之外都要催埋偏財喎，可以放個轉水輪增強力量，等啲財氣係咁轉埋嚟。」

七師傅分享龍年財運方位。

為了別開生面，大會邀請七師傅以金墨即席揮毫畫開運金龍，但她謙稱自己畫龍普普通通，向來好玩的七師傅搞笑對司儀說：「不如我畫個身你畫嗰個頭，因為龍個頭好難搞。」在現場觀眾鼓勵下，七師傅以金墨畫龍，邊畫邊說：「條龍好濕呀，好似流口水咁，肯定係見到大家都流口水，見到咁多錢又流口水，條龍好多水吖！」師傅說罷自己亦忍俊不禁，掩嘴狂笑，現場氣氛充滿愉快笑聲。最後七師傅笑指她畫的是金恐龍，又祝福大家龍年行大運。

七師傅以金墨即席揮毫畫開運金龍。

之後七師傅以開運勾勾挑選「福樂滿載」利是封，使用內藏的指定「法寶」施展「開運招式」。七師傅用雞毛掃為大家掃掃掃，掃除霉氣、衰氣：「等我教大家七招，掃到乾乾淨淨，就可以帶來錢財，兼且事業愛情兩得意。」七師傅隨即使出開運七招，功架十足，同時不失搞笑，讓現場觀眾哄笑不停。炒熱全場氣氛，她說：「祝大家要乜有乜、心想事成、lucky、乾乾淨淨做人！」