張天賦與Bright同場有壓力　成連鎖快餐店代言人係同事功勞

MC話已經連續健身兩星期，目標係彭于晏。（陳順禎攝）

MC張天賦今晚與泰國男神Bright Vachirawit同場，出席電單車品牌活動。MC透露已報名學電單車，由於車牌都考3次先成功，加上單車牌更難考，所以MC都預自己唔會1次pass。「考完我都未必會經常揸，因為我都怕危險。」不過MC已經諗定如果成功的話，之後MV或接拍嘅電影可以考慮加入《天若有情》或bad boy橋段，但尺度方面，要交由公司決定。 最近MC成連鎖快餐店代言人，能夠以一敵12， MC謙虛表示：「係公司同事功勞，幫我爭取到呢個機會，打唔打就唔關我事。」吸金力極強嘅MC表示最想有車同錶嘅廣告。

MC話可以考慮拍BL劇，又話可以做bad boy。（陳順禎攝）

MC近期密密健身，目標係《激戰》彭于晏嘅完美body。「尋日我朋友先問我食唔食羊腩煲，但我教練話食肉係唔怕，要戒澱粉。我應該都唔理，做多啲運動好過食少啲。」講到與男神Bright同場，MC大讚對方「真係好高，唔敢行得好近」十分好笑。問到會否好似Bright咁拍BL劇集，MC表示曾與Jeffrey（魏浚笙）咀，但整體嚟講都係經驗唔多，所以「真係要試過先知」，對手方面，MC話「揀一個合作完大家都會羨慕嘅人」，所以洪嘉豪直接出局，而Jeffrey係頭號心水。