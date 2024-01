「東涌羅浩楷」利愛安順利產女　女女捉住媽媽手指勁可愛

有「東涌羅浩楷」及「佛祖」之稱的2021落選港姐利愛安(Kirsten),現年24歲的她在《愛.回家》中演菲傭姐姐而為人認知。她與TVB簽下三年合約,亦有在《寵愛Pet Pet》及《你好,我的大夫》中客串。去年8月時她突然在社交平台宣布懷孕,令不少網民都感到驚訝,隨後她亦暫停了幕前的工作,應該是專心安胎,去年12月,她更宣布與男友Xinnan結婚。

利愛安宣布與男友Xinnan正式結婚。(ig@lenarbata)

昨日(24日)利愛安在社交平台宣布女兒於本月16日已經出生,她說女兒的名字叫「Tilda」,她寫下:「It’s been 9 months since you were in my tummy, and now we welcome you to this world. As you explore the world, you are yearning in wonder. To my dearest baby girl Tilda, mommy wants you to grow up healthy and well. Me and daddy hopes that you will be successful in your own journey! Mwuah(你在我肚子裡已經9個月了,我們歡迎你來到這個世界,當你探索世界時,你會渴望驚奇。致我最親愛的寶貝女孩Tilda,媽咪希望你健康平安長大,我和爸爸希望你在自己的旅程中順利。)」從字裡行間就可以看到她對女兒充滿疼愛,相中更可以見到小女孩捉緊著媽媽的手指,十分可愛。