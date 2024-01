27歲港女年薪500萬　月租3萬5豪宅成屋Hermès冇父幹靠1招狂賺錢

由住公屋躋身上流住豪宅、買嘢唔使睇價錢、歐遊乘搭頭等,是不少人的奮鬥目標,但27歲年薪500萬就不是人人做到。近日一位27歲港女保險KOL 曾寶兒(Boyi)就在Instagram上載片段,大曬自己位於九龍站上蓋、月租3萬5的住宅,更公開自己的成功之道。年紀輕輕兼公屋出身的她原來只靠1招,就做到年薪500萬、創業、讓母親提早退休,令網民驚訝,同時亦惹來造假之嫌。

近日一條短片在社交平台爆紅,一位內地博主訪問一名港女曾寶兒,拍片參觀她的住所。曾寶兒在片中透露自己以月租3萬5租住九龍站天璽一個高層望海單位,她指自己已在該單位住了兩年,屋苑地理位置優越、景觀開揚,面積約646呎,市值達3200萬。能支付高昂租金,曾寶兒的收入相當可觀,更達到300至500萬。

曾寶兒在片中分享自己的成功之路,表示要達到年薪500萬秘訣是要非常勤奮,更指自己公屋出身,沒有背景,15歲便開始出來打工,畢業後一開始做網店其後才接觸保險。她透露母親任職保安員,而任職地盤及裝修的父親因工傷而終身傷殘,所以決定努力賺錢改善家中的境況,亦感謝家人的支持和愛護。

從事保險業的曾寶兒曾多次接受傳媒訪問,IG擁有2.2萬粉絲,除了推銷工作,亦會分享生活點滴,大部分照片都以性感為主,突顯驕人身材,吸引大批男粉絲讚好留言。

雖然成功引起網民注意,不過大部分網民都質疑曾寶兒故事的真實性,認為她的短片有齊劇本及對白,更過份吹噓,不相信保險能賺這麼多錢,還質疑以她的收入為何不乾脆置業。

不過其實曾寶兒過去曾因狂Post性感賣肉而引來同行不滿,對於有網民指她不道德,她則直言靚女在行內沒有優勢,甚至很多客人見到她太年輕時,會質疑她會否突然辭職,她更說haters通常都看不到她付出的努力,只是看見她「樣靚」。

她亦表示,自性感照貼出後,個人IG在3日內多了近2500個追蹤人數,亦惹來同行的微言,在IG上貼出她的性感照,並寫道:「what a shame has someone like this in our industry.(為有這種人在同一個行業而感到羞恥)」曾寶兒於年前亦與奶仔方紹聰和郭子豪拍攝「食腦 BrainStorming」平台廣告短片。

