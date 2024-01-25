27歲港女年薪500萬　月租3萬5豪宅成屋Hermès冇父幹靠1招狂賺錢

由住公屋躋身上流住豪宅、買嘢唔使睇價錢、歐遊乘搭頭等，是不少人的奮鬥目標，但27歲年薪500萬就不是人人做到。近日一位27歲港女保險KOL 曾寶兒（Boyi）就在Instagram上載片段，大曬自己位於九龍站上蓋、月租3萬5的住宅，更公開自己的成功之道。年紀輕輕兼公屋出身的她原來只靠1招，就做到年薪500萬、創業、讓母親提早退休，令網民驚訝，同時亦惹來造假之嫌。

27歲港女保險KOL Boyi。（IG圖片）

Boyi在Instagram上載片段，大曬自己位於九龍站上蓋、月租3萬5的住宅，更公開自己的成功之道。（片段畫面）

近日一條短片在社交平台爆紅，一位內地博主訪問一名港女曾寶兒，拍片參觀她的住所。曾寶兒在片中透露自己以月租3萬5租住九龍站天璽一個高層望海單位，她指自己已在該單位住了兩年，屋苑地理位置優越、景觀開揚，面積約646呎，市值達3200萬。能支付高昂租金，曾寶兒的收入相當可觀，更達到300至500萬。

她指自己已在該單位住了兩年，屋苑地理位置優越，景觀開揚，間隔四正，面積約646呎，市值達3200萬。（片段畫面）

Boyi的收入相當可觀，更達到300至500萬。（片段畫面）

家中驚現Hermès牆，目測有30個盒。（片段畫面）

曾寶兒在片中分享自己的成功之路，表示要達到年薪500萬秘訣是要非常勤奮，更指自己公屋出身，沒有背景，15歲便開始出來打工，畢業後一開始做網店其後才接觸保險。她透露母親任職保安員，而任職地盤及裝修的父親因工傷而終身傷殘，所以決定努力賺錢改善家中的境況，亦感謝家人的支持和愛護。

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從事保險業的曾寶兒曾多次接受傳媒訪問，IG擁有2.2萬粉絲，除了推銷工作，亦會分享生活點滴，大部分照片都以性感為主，突顯驕人身材，吸引大批男粉絲讚好留言。

Boyi幾乎整個IG都是性感照。（IG圖片）

身材火辣！（IG圖片）

雖然成功引起網民注意，不過大部分網民都質疑曾寶兒故事的真實性，認為她的短片有齊劇本及對白，更過份吹噓，不相信保險能賺這麼多錢，還質疑以她的收入為何不乾脆置業。

大部分網民都質疑Boyi故事的真實性。（IG圖片）

Boyi過去曾因狂Post性感賣肉而引來同行不滿。（IG圖片）

不過其實曾寶兒過去曾因狂Post性感賣肉而引來同行不滿，對於有網民指她不道德，她則直言靚女在行內沒有優勢，甚至很多客人見到她太年輕時，會質疑她會否突然辭職，她更說haters通常都看不到她付出的努力，只是看見她「樣靚」。

有保險業同行不滿。（IG@boyitsang）

她亦表示，自性感照貼出後，個人IG在3日內多了近2500個追蹤人數，亦惹來同行的微言，在IG上貼出她的性感照，並寫道：「what a shame has someone like this in our industry.（為有這種人在同一個行業而感到羞恥）」曾寶兒於年前亦與奶仔方紹聰和郭子豪拍攝「食腦 BrainStorming」平台廣告短片。

保險經紀曾寶兒（Boyi）拍過網片，飾演郭子豪的女友。（IG@boyitsang）

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