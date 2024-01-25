戀上西沙｜炎明熹獲粉絲冒寒探班扮大牌無嘢講？　原來係因為咁

由炎明熹（Gigi）主演的全新無綫音樂劇《戀上西沙》正拍攝得如火如荼，日前炎明熹、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮及林子超等一眾演員齊集西貢能夠拍攝到「天空之鏡」效果的打卡熱點—泥涌石灘，拍攝重要場口。

Gigi 呢個造型好少女呀！

Gigi 呢個造型好少女呀！

佢同李爾晨劇中有唔少對手戲。

（左起）林子超、麥玲玲、海俊傑、張美妮、炎明熹。留意番，為咗令到畫 面拍出嚟更靚，劇組特別預備了五種不同顏色的水靴給五位演員，相當有心思。

身為女主角的炎明熹，分別以民族少女風及牛仔型格裝束造型現身拍攝，為了應付其中一場彈結他場口，炎明熹更於正式拍攝前在家中反覆練習，務求令拍攝更加順利，相當專業。

本身識彈結他嘅 Gigi，為咗唔好拖慢拍攝進度，拍攝前專誠在家「操」結他。

呢個牛仔風好爽朗，都好適合 Gigi。

Gigi 呢個造型點解可以咁可愛架。

Gigi 拎住大聲公同現場守候粉絲打招呼。

拍攝當日氣溫雖然不算太低，但由於一直陰天兼落毛毛細雨，加上頗為大風，故炎明熹休息期間都披上超厚「熊啤啤」長外套保暖，造型可愛。由於天公不造美影響了劇組的拍攝進度，單是上午拍攝行程已超時足足兩小時。眼見現場等候自己多時的「Gi 炎粉」冒著寒風等了又等，炎明熹大感不好意思，完成拍攝工作後，即馬上拿著大聲公向現場所有粉絲問好，結尾一句更爆笑謂：「我都唔知講咩好，我說話係有限公司。」

粉絲們等得咁辛苦，梗係要拍照留念啦。

Gigi 同 Fans 講唔夠兩句就怕醜起上嚟。

Gigi 同 Fans 講唔夠兩句就怕醜起上嚟。

之後，炎明熹接受無綫娛樂新聞台訪問時，一再向身後粉絲連環致歉：「其實我一嚟到（開工）已經有部份粉絲到咗，我就知道弊傢伙，希望自己可以盡快拍完，但拍劇冇可能咁快完，所以真係好多謝大家喺度等。同埋今日有啲毛毛雨同陰天，所以都比較麻煩啲。佢哋足足喺度等咗兩個鐘頭，所以真係非常之唔好意思。」更邊說邊忍不住耍出「道歉兩式」冧粉絲。

道歉兩式好可愛。

道歉兩式好可愛。

粉絲為劇組送上熱湯應援，好有愛呀。

口直心快的炎明熹又指很感恩最近多了很多與粉絲見面機會，並搞笑「自責」因不擅於說話待慢了粉絲：「其實我一直都好想講多謝大家，但因為我說話有限公司，最近都見咗大家好多次面，我好似講嘅嘢都講晒咁，已經諗唔出要再講啲咩，再咇又好似有啲造作，但可以同佢哋長時間見面，我自己真係非常之開心嘅，真係好辛苦晒大家，經常支持我。」而一班Gi炎粉除了專誠到拍攝現場為偶像打氣，亦為劇組送上熱湯應援，相當貼心。