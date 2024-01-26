TVB視帝被內地網民瘋狂擁戴　大讚有型靚仔有演技不受緋聞影響

無綫（TVB）新劇《狀王之王》即將在下星期播出，劇集是兩屆視帝王浩信事隔兩年半再有作品出街，他與TVB已經由親生約變成部頭約，雖然現在仍然為合拍劇《黑色月光》開工，不過可見將來他的產量肯定不多，始終要內地香港兩邊兼顧，看來香港觀眾要好好珍惜他的演出。

王浩信在《狀王之王》飾演宋世傑。（劇照）

與女主角姚子羚飾演一對。（劇照）

王浩信的演技近年可以說是不容質疑，當然未去到頂級的水準，但絕對是愈來愈進步。由配角做起的他，憑《踩過界》兩度飾演「盲俠」而兩次獲封視帝，亦將他前往內地的大門打開。去到內地，雖然也由配角做起，但已累積一定人氣的他很快便得到了大批內地粉絲。

王浩信憑《踩過界》兩度飾演「盲俠」而兩次獲封視帝。（截圖）

當初更因此劇與蔡思貝傳出緋聞。（劇照）

最近王浩信開始為《狀王之王》宣傳，在抖音平台發放了不少拍攝花絮，不少網民都留言大讚：「王浩信是真的帥，帥就算了，他還高」、「只要有王浩信d戲都會睇！」、「王浩信演技很棒」等等，顯然沒有被與蔡思貝的緋聞所影響，要知道很多內地網民因這件緋聞而討厭蔡思貝，揚言要罷睇有關劇集，更甚是踩上《飛常日誌》的拍檔馬國明那裡留言，王浩信能置身事外，明顯有獨特的個人魅力。

大批網民留言讚好並指好期待。（抖音截圖）

大批網民留言讚好並指好期待。（抖音截圖）

大批網民留言讚好並指好期待。（抖音截圖）

有傳王浩信與蔡思貝合演劇集《踩過界》時撻著，被爆孤男寡女在貴賓房打邊爐，之後又傳出男方深夜到女方獨居的北角健威花園寓所。事後王浩信堅稱是一大班人打邊爐，更強調沒有做出對唔住老婆的事，陳自瑤再度護夫，指老公沒有出軌。自此兩女再沒有交集，同場的機會也沒有很多，有記者向陳自瑤提問關於蔡思貝的事，甚至被經理人暫停訪問。