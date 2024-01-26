57歲金像獎最佳男配角公開被拒合照　竟太尷尬當場郁手推走對方？

現年57歲的姜皓文（黑仔）入行來參演過多套電視劇及電影，用心演繹每一個角色，2017年憑《拆彈專家》奪金像獎最佳男配角，絕對是好戲之人。近年姜皓文有份演出的電影《潛行》、《金手指》、《怒潮》、《爆裂點》，以及在馬來西亞取景的《鎖戰》亦先後上映。

《潛行》身兼主演及監製的劉德華與老拍擋姜皓文。（電影公司提供）

近日有網民遇到姜皓文，竟大爆被對方「推走」？事源是，網友同事見到姜皓文要求合照，該網民只負責揸電話影相，而姜皓文助理誤以為該網友亦想影相，便叫他上前影，但網民以頭髮太亂為由拒絕，氣氛頓時變尷尬，「但我當下因為頭髮真的太亂沒有拍照的mood 沒有想那麽多就說我不要拍 當下大家都有點嚇到又尷尬的感覺哈哈哈哈」。

Chris畫姜皓文。（Instagram：chrisart1017）

後來網友自認「講錯嘢」，為緩和尷尬氣氛便應承影相。影完相後，姜皓文開玩笑地推走網民，「拍完照後姜皓文就笑著假假推我走開 純粹跟我開了個玩笑」。網民大讚姜皓文「很幽默的一個人 他真的沒有大家想象中那麽兇啦~ 倒是很friendly 是真的」，並呼籲大家多多支持姜皓文。從網民曬出的相片可見，雖然一度尷尬被拒絕，但姜皓文依然友善地舉起手指公微笑影相，看來相當玩得。

姜皓文對粉絲好Nice！（小紅書）

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