反派專業戶一度髮再生全面回春　包頭巾飲茶慘被嘲：是不是禿頭了

現年64歲的李子雄早年移居內地生活，不時拍片與網民互動，早前他就拍片大爆影帝劉青雲的秘聞，但就因一句說話「劉青雲的影帝是撿來的」而辣㷫網民，掀起熱議，網民更紛紛留言嘲諷：「你的頭髮才是撿來的。」事緣當年在電影《英雄本色》中飾演大反派「大哥成」的李子雄，髮線非常之高，但近年卻「髮再生」，一頭濃密烏黑的頭髮猶如回春一樣，令網民嘖嘖稱奇！

李子雄因一句說話「劉青雲的影帝是撿來的」而辣㷫網民。（影片截圖）

當年在電影《英雄本色》中飾演大反派「大哥成」的李子雄，髮線非常之高。（影片截圖）

有網民在茶樓偶遇李子雄。（小紅書圖片）

日前有網民在茶樓偶遇李子雄，並在社交平台曬出照片，寫道：「誰懂啊！樂呵呵吃着早茶的時候，被我朋友告知隔壁桌是明星，從小看過港劇的人都會知道是誰！」相中所見，身穿黑色T恤的李子雄，頭髮用灰色頭巾包住，見他一邊食嘢，一邊玩電話，十分低調。不過仍有不少人認出李子雄，但就暗諷對方：「他是不是禿頭了。」李子雄在2010年迎娶比他小20歲、有「回族第一美女」之稱的內地女星法提麥．雅琦（王雅琦），並在2018年老來得子，而近年他的髮量更明顯大幅增加，因而不時被質疑可能戴了假髮，但亦有人大讚他愈老愈精壯！

但近年卻「髮再生」，一頭濃密烏黑的頭髮猶如回春一樣，令網民嘖嘖稱奇！（影片截圖）

老來得子。（影片截圖）

髮量更明顯大幅增加！（影片截圖）

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此外，有人留意到相中的李子雄頸紋明顯，並提及他在《男親女愛》中飾演的變態Herman，劇中毛小慧（鄭裕玲飾）接下Herman的非禮案，原本以為Herman不是色魔，點知Herman見到毛小慧的頸紋就深深被吸引住，最後還意圖非禮她！有網民留言道：「快去問問他還喜歡不喜歡皺紋！」

李子雄在《男親女愛》中飾演變態Herman。（YouTube影片截圖）

見到毛小慧的頸紋就深深被吸引住，最後還意圖非禮她！（YouTube影片截圖）

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