東張西望｜梁敏巧「升職」做廠景主持　嘆外景辛苦：但係有滿足感

TVB資訊節目《東張西望》的主持梁敏巧被封為「東張女神」，除因為她時常在IG派福利，身材好之外，也有不少人佩服她採訪時的態度。日前梁敏巧接受《香港01》透露自己即將調往擔任廠景主持，不過還好，她還是會出外景採訪的。



梁敏巧被封為「東張女神」。（IG圖片）

梁敏巧接受《香港01》訪問時表示，因此廠景只有一次機會，所以事前需要背稿背得非常熟稔。她說：「就算緊張都唔可以講唔清楚，好似尋日咁甩咗嘴就冇㗎啦，同埋要好集中精神。外景就講隨機應變，考執生。」

梁敏巧「升職」啦，不過唔見得加咗人工。（IG圖片）

她也表示，很受到Patrick Sir，區永權，容羨媛等人的技巧傳授，亦表示台前幕後都很支持她。她說：「我諗做到廠景，對我嚟講係一個工作表現嘅肯定，所以我都好感恩。講真，做外景係辛苦啲，因為要日曬雨淋，同埋時間長啲，但係挑戰性大啲。問心？肯定係兩樣都做！其實我下個目標係做到大騷司儀，無論係東華、仁濟、博愛、公益金、仁愛堂等，因為呢啲都係Live騷，我做廠景就可以訓練到主持司儀嘅能力。」

鏡頭一轉已經是梁敏巧在尖沙咀街頭做街訪。（《東張西望》截圖）

梁敏巧在「高街鬼屋」打卡時仍然穿着清涼的小背心。（《東張西望》截圖）

有別於廠景，梁敏巧表示外景還有一個好處，她說：「但係做外景真係可以幫到人，可以面對面去到最前線，幫到人解決問題，自己都會好有滿足感。」做廠景和外景的工時怎樣算？她回答：「每論做廠景定外景，我哋都係計騷錢，即係逐集計。」換言之，即是做外景主持日曬雨淋幾個小時也好，還是做廠景也好，也有可能收同樣人工。不過，對比起外景，做廠景相對上時間穩定而又工時短。對藝人來說，多了時間即是可以做其他工作，亦即是變相收了收入。