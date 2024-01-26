飛行日誌｜大型事故演習模擬飛機引擎爆炸　演習人數逾千人

《飛常日誌》，今晚（26日）播映大結局，昨晚（25日）重點場口非機場大型事故演習莫屬，監製Andy透露原本劇本沒有大型事故演習場口，但適逢拍攝期間機場舉行大型事故演習，由於機會難得，Andy馬上拍板落實拍攝，為觀眾呈現最真實一面！



尋晚一集上演大型事故演習，飾演機場中央控制中心值班經理楊尚偉嘅馬國明嚴陣以待。

今次演習罕有地模擬咗飛機引擎爆炸，畫面相當難得。

今次演習罕有地模擬咗飛機引擎爆炸，畫面相當難得。

正如機場中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）所說：「香港國際機場每年都會進行一次大型事故演習，並由多個政府部門和機構一同參與，演習人數超過一千人」，原來機場每年大型事故演習的主題均不同，是次演習主題是「化學品洩漏」，除了出動大量消防車及救護車外，還罕有地模擬飛機引擎爆炸情況，並使用了應對化學品洩漏的洗消設施，畫面震撼！問到相關場口拍攝難度，監製Andy受訪時透露：「當日凌晨2點開始拍攝，拍到朝早7點，因為大型事故演習係真實中進行緊，全程冇得停冇得NG，我哋出動咗幾部攝影機進行多角度拍攝，好似入咗戰場打仗咁！」而為了將場口融入劇情而又不影響大型事故演習進行，Andy透露需額外安排場口演員於另一日返回相關地點補拍。

當日出動咗多架消防車同埋救護車。

演習人數超過一千人！

為咗唔影響演習進行，演員相關演習場口係喺另一日補拍番。

今晚（26日）大結局另一看點，是香港國際機場將再度遇上突發事故，事故亦是高度還原現實情況！劇情講述雷雨雲逼近香港，機場發出「紅色閃電警號」，停機坪需暫停運作，而在停機坪工作的兩兄弟Henry（徐榮飾）和安仔（吳偉豪飾）則即時放下工作，走進避雷區避雷；另邊廂行李運送亦受到雷雨雲影響，航空駐機場主管Jackie（蔡思貝飾）需即時安撫旅客，繼續謹守崗位。而劇集開播至今，除了劇中呈現的機場真實面貌令人印象深刻，馬國明蔡思貝、洪永城高海寧的感情線亦是焦點所在，到底馬明和思貝最終能否復合？高海寧最後又會否被洪永城真誠打動？

今晚一集將還原「紅閃」情況。

由於停機坪停止運作，航班亦因而受到影響，航空駐機場主管Jackie需要安撫旅客。

高海寧最終會唔會被洪永城嘅真誠打動？

對馬國明念念不忘嘅劉穎鏇又會唔會知難而退？