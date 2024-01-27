陳冠希相隔15年宣佈復出香港樂壇　3月孖MC仁廚房仔首踏亞博開騷

歌手陳冠希（Edison）退出演藝圈長達15年之久，多年來專注時尚事業發展。成為爸爸的Edison更是收心養性，化身「女兒奴」，不時拍片、影相分享與女兒Alaia的生活點滴，早前更大方帶上女兒出席台灣個人潮牌店活動，絕對是女兒大過天。

歌手陳冠希（Edison）與太太秦舒培結婚後育有可愛女兒Alaia！（IG@edisonchen)

太太秦舒培女兒Alaia均撐

去年，Edison音樂癮起，復出開唱，出席四川成都的音樂節演出，當時其太太秦舒培、女兒Alaia均有在台下應援。而闊別香港舞台十多年的陳冠希今次終於要回到香港舞台，與MC仁、廚房仔組成的「三角度3CORNERZ」將於3月22日出席假亞洲國際博覽館由ComplexCon香港主辦的演唱會，再度面對香港觀眾。不知屆時太太女兒會否一樣到場支持？

ComplexCon 獲香港特別行政區政府「文化藝術盛事基金」鼎力支持，同時更獲香港旅遊發展局作為香港 ComplexCon 的支持機構，一同推廣於亞洲首次舉行的ComplexCon。將於2024年3月22至24日期間登陸亞洲國際博覽館，為全球知名的「香港藝術月」打響頭炮，而「三角度3CORNERZ」是22號晚的重磅嘉賓之一。

三角度將會於 3 月 22 日（星期五）晚上的演唱會為大家帶來演出！（IG@complexchinese)

三角度3CORNERZ去年再推2首新曲

「三角度3CORNERZ」早在2012年已經推出同名Hip-Hop專輯《三角度》，在2015 年又帶來《三角度(二)》，並將 Hip-Hop 糅合不同類型音樂，如 Jazz、Funk 等。在去年，「三角度3CORNERZ」發布新曲《GODzilla》和《浪》，為樂迷帶來驚喜！縱然Edison甚少在香港出現，然而他的作品更是深入不少香港粉絲的心底。對於他今次再度返港登台演出，粉絲們均大呼期待！

ComplexCon 自 2016 年始創，一直被視為國際流行文化盛事，每年由潮流界重量級人物策劃，定義當下潮流文化，展現時尚、藝術、音樂及科技等範疇的未來動向。 ComplexCon 香港透過匯聚本地和全球頂尖的藝術家及潮流品牌，借助區內消費者對潮流文化的獨到品味和狂熱，擴大博覽的全球版圖，塑造香港持續推動全球流行文化的平台角色及增強其影響力。