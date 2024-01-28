姚子羚入行20年嘆演藝路不似預期　望繼續走：希望團火唔好熄住

詹瑞文（詹Sir）除了是公認的戲劇大師之外，他亦是位傑出的主持。今日（27/01）詹瑞文的YouTube清談節目《You are Fired》邀請了姚子羚擔任嘉賓。



詹瑞文的YouTube清談節目《You are Fired》姚子羚成為嘉賓。（YouTube截圖）

詹瑞文在片中問道，姚子羚最嚮往的是什麼工作。她就回答：「我覺得未出現。」詹瑞文又問：「喺TVB入面？」姚子羚說：「哈哈哈，唔知。點為之嚮往，其實係能夠做到自己最喜歡嘅事，而唔需要顧慮任何嘢，可以全程投入。」

王浩信與姚子羚飾演一對。（劇照）

詹瑞文的YouTube清談節目《You are Fired》邀請了姚子羚擔任嘉賓。（YouTube截圖）

姚子羚入行已有20年，詹瑞文又問她想不想這一生都在演藝之中，她回答：「我希望係，希望我團火唔好熄住。有時候都會，因為每一樣嘢都唔會如願所想，亦都因為唔係如你所想，所以你團火先會繼續燒落去，我都希望（演藝）會成為我嘅終身事業。」之後詹瑞文叫姚子羚反問他同一個問題，詹瑞文就回答：「已經係咗好耐啦！」十分好笑。

姚子羚。（IG@elaine_yiu）

姚子羚向詹瑞文請教喜劇的技巧。（YouTube截圖）

之後他們又講到即將播出的《狀王之王》，姚子羚就表示，大家都是不知就裏地拍了一套喜劇，還向詹瑞文請教喜劇的技巧。詹瑞文就「過兩招」，說道：「有好多方法係從聲音出發，你笑你係製造個笑嘅聲音，咁你（觀眾）就會笑，喊就製造個喊嘅聲音，仍就會觸動到你情感。人哋成日話『你好假！』唔怕，做咗先，當你習慣之後佢就可以即刻出嚟。」

胡杏兒、姚子羚、胡定欣、黃智雯及李施嬅早前飛到美國洛杉磯，首度以「胡說八道」名義舉行演唱會。（IG：@selenaleelalee）