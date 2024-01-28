文雋重提「楊恭如中環被掌摑事件」　被已婚上海首富力追成第三者

香港資深電影人文雋開設了YouTube頻道《文雋 講嗰啲 Man's Talk》，專門講及一些電影的背後故事，例如「四大天王」稱號從何而來、周潤發拍賭神苦練牌術三日等等。而在最近一集中，文雋就解說了王家衛新劇《繁花》中的黃河路，還大爆當年上海首富如何追求楊恭如，內容相當精彩。



文雋大講電視劇《繁花》背後典故。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

《繁花》背後典故

文雋大講電視劇《繁花》背後典故，他指當時正值上海經濟起飛時代之前，政府想大力推廣上海，所以就劃分了上海幾條街道作重點發展區，其中《繁花》中的黃河路就是被用作高級飯店的區域，而吳江路則專注於小食檔，天鈅橋路則是小飯館的集中地，正因如此，《繁花》的海報上就有「我只想賺錢，不到黃河心不死」的標語。

文雋大講電視劇《繁花》背後典故。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

文雋解釋電視劇《繁花》標語的由來。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

文雋講到「阿毛燉品」。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

文雋解釋電視劇《繁花》標語的由來。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

楊受成博士上海帶路「食好嘢」

之後，文雋又講到當年《中華英雄》的拍攝點滴，他說：「楊生嚟到探班，嗰時祖兒都未出道，未有Twins，跟住就話『文雋導演，帶你嚟食吓啲上海嘢。』跟住就帶咗我哋去黃河路幫襯『阿毛燉品』，就識到毛小姐（毛玉萍）。食完之後就帶我哋去搵另一個富豪，佢間房好靚，我記得鄭伊健都有去，佢個地庫咩年份紅酒都有。講到呢度我先醒起，唔怪得周星馳去到向生向太屋企，見到地庫啲紅酒都忍唔住。」

楊恭如曾到上海拍戲。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

文雋透露當年楊恭如怎樣被上海首富追求。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

文雋透露當年楊恭如怎樣被上海首富追求。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

為什麼會講起阿毛燉品？文雋就解釋，其實是講當年上海首富周正毅力追楊恭如的事。他說：「楊恭如我唔係出賣你，因為講到呢一段咁樣嘅緋聞，的確對恭如有好大影響。」

文雋說：「楊恭如我唔係出賣你，因為講到呢一段咁樣嘅緋聞，的確對恭如有好大影響。」。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

嘆楊恭如受緋聞拖累

他續說：「我好多次問恭如媽咪，佢哋咁樣傳係真定假，亦問過恭如，恭如佢係好單純嘅，覺得有個人好鍾意佢，追求佢。雖然佢有家室，嗱，呢個我聽返嚟，但係個男人曾經承諾過『我會離婚。』或者有不治之症，呢啲我哋寫戀愛劇都係咁，總之令我呢個傻妹信到貼貼服服，佢阿媽就好焦急，不過我覺得所有不該都係呢位周生。」

文雋當年為楊恭如的經理人。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

上海首富狂追楊恭如

文雋也回憶起一次和楊恭如通電話的情景。當時楊恭如到達上海後，與電話另一頭的文雋說：「爸爸，你睇吓佢嚟接我。」當時文雋說：「你點知道？」楊恭如又說：「有架跑車跟喺保姆車後面。」片中文雋也說：「所以有錢人追女仔，手段梗係容易啦，因為要乜有乜。」

楊恭如與文雋等電影人關係很好。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）

重提「楊恭如中環被掌摑事件」

其後，文雋也回憶起當年「楊恭如中環被掌摑事件」，他說：「嗰時佢媽咪打電話畀我，我即刻叫佢（楊恭如）上屋企，呢啲就叫做公關。雖然我同恭如而家冇咗經理人關係，但係我同佢每一年都會見面，去上海有空就會約佢食飯。有一次通電話，佢話想做直播，上個月先做完但係真係唔得。我好疼錫佢，但係佢真係呢件事耽誤咗佢。」

文雋透露楊恭如曾表示想做直播，不過最後不了了之。（《文雋 講嗰啲 Man's Talk》截圖）