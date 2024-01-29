百億千金老公上環拍劇被捕獲　主動打招呼獲讚：真人又瘦又高又帥

蕭正楠（Edwin）早前與老婆黃翠如一起出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》，兩人孖住行紅地氈，十分登對，羡煞旁人。近日蕭正楠忙着拍攝新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，日前劇組在上環街頭取景拍攝，有網民偶遇他們，並在社交平台曬出照片，寫道：「飯後散步偶遇TVB在上環拍戲，一眼看到了蕭正楠，真人又瘦又高又帥，還主動和我們打招呼了~」

蕭正楠（Edwin）早前與老婆黃翠如一起出席《萬千星輝頒獎典禮2023》。（視覺中國）

有網民在上環偶遇正在拍攝新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》的蕭正楠。（小紅書圖片）

相中所見，身穿黑色西裝的蕭正楠，一身造型簡單又型格十足，見他背住雙手，似乎在等埋位，網民紛紛留言大讚十分靚仔！據知蕭正楠在劇中飾演「渣男」老公，背住吳若希在外面偷食搞「小三」，早前他出席造型記者會接受《香港01》訪問時坦言角色相當有難度：「其實我收到個劇本時我係好忐忑，忐忑係因為呢個角色我係要做到好得意，嬲你又嬲你唔落嗰隻。如果頭幾集，啲人睇到好憎呢個人，變咗唔再睇埋落去，就冇之後嗰十五集。所以我要點樣去把握呢個位，我係花咗好多心機。」

一身造型簡單又型格十足。（小紅書圖片）

網民紛紛留言大讚十分靚仔！（小紅書圖片）

蕭正楠在劇中飾演「渣男」老公，背住吳若希在外面偷食搞「小三」。（資料圖片）

蕭正楠與黃翠如因合作拍攝《師奶MADAM》撻着，兩人當年更獲得《星和無綫電視大獎》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2015》「最喜愛TVB熒幕情侶」，2018年拉埋天窗，翌年在峇里島補辦婚宴。不過其實蕭正楠與黃翠如拍拖時曾因家境懸殊而受到質疑，翠如爸爸黃永華的建築公司在2016年配股上市後，該公司市值超過140億港元，翠如亦因而變成「百億千金」。而蕭正楠出身貧苦家庭，生活艱苦，所以當時有指「百億千金」黃翠如下嫁「窮小子」蕭正楠。不過兩人從不被外界影響，結婚5年甜蜜如初！

好Sweet！（IG@wongtsuiyu）