余文樂再傳婚變現身上海被野生捕獲　樣貌憔悴殘爆靚仔樣嚴重崩壞

余文樂自從在2017年與台灣女星王棠云結婚後，便移居台灣，兩公婆先後誕下一子一女，還不時在社交平台Po曬恩愛、曬溫馨，一家四口可謂美滿幸福。

余文樂一家四口。(余文樂IG)

樂仔於2023最後一日，在無預警下把Instagram清空，並寫上一句：「Reset and restart.」即時惹來外界揣測，更傳出他與王棠云的婚姻遇到觸礁。(余文樂IG)

不過於去年最後一日，樂仔在無預警下把Instagram清空，並寫上一句：「Reset and restart. Wish you all a Happy New Year」即時惹來外界揣測，更傳出他與王棠云的婚姻遇到觸礁，事後樂仔解釋「清空」只是為重新整理社交平台，也有網民見到樂仔與太太帶一對小朋友去公園，謠言才冷卻下來。

近日再次傳出余文樂與王棠云婚變的消息。（余文樂IG）

余文樂與太太王棠云於2017年結婚。（余文樂IG）

但不足兩個月，近日又再傳出兩人婚變的消息。據指，樂仔與王棠云近排出席友人聚會，兩公婆影大合照時竟各分開企，不似以往糖痴豆般恩愛，加上在樂仔重新整理後的社交平台中，至今仍未見到王棠云的身影，種種跡象令不少身邊都問到「味」，婚姻狀態再次引起關注。

樂仔近日身處上海，被網民捕獲。（小紅書）

但樣子勁殘，網民慨嘆靚仔不再。（小紅書）

而昨日（27/1），就有網民在上海街頭野生捕獲樂仔，並將與對方合照分享到社交平台，相中樂仔戴上Cap帽一身潮人打扮，大方合照，惟笑容牽強，更令人關注的是，其樣子憔悴殘到爆，大細眼更是非常明顯，可謂老態盡現。

《無間道》時期的余文樂，顏值達至顛峰。（《無間道》截圖）

好青春。（《無間道》截圖）

同期出道的余文樂和陳冠希，當年同樣深受女粉絲喜愛，二人曾一齊合作拍《無間道》而成為好友，卻因同一時間追求鍾欣潼（阿嬌）而反目，在樂壇頒獎典禮後台發生碰撞事件，兄弟正式反目。（視覺中國）

要知道樂仔曾是本港一代男神，當年一首《還你門匙》加上壞男仔的外表，迷倒不少女生，在《無間道》中的樂仔，顏值更達至顛峰，如今帥氣不再，不禁讓人感到唏噓。網民紛紛留言：「大小眼愈發嚴重」、「我還以為是哪個糟老頭子」、「他咋看起來老了很多」、「霆鋒，冠希，彥祖，文樂……現在真的只有霆鋒能扛著」、「天啊 他都覺得有老人味兒了」等，甚至更有網民講笑：「為什麼越來越像葛優」。

網民分享與樂仔的合照。（小紅書）

樂仔樣子引起網民熱議。（小紅書）

有網民講笑指樂仔越來越像內地影帝葛優。（視覺中國）