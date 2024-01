余文樂再傳婚變現身上海被野生捕獲　樣貌憔悴殘爆靚仔樣嚴重崩壞

余文樂自從在2017年與台灣女星王棠云結婚後,便移居台灣,兩公婆先後誕下一子一女,還不時在社交平台Po曬恩愛、曬溫馨,一家四口可謂美滿幸福。

余文樂一家四口。(余文樂IG)

樂仔於2023最後一日,在無預警下把Instagram清空,並寫上一句:「Reset and restart.」即時惹來外界揣測,更傳出他與王棠云的婚姻遇到觸礁。(余文樂IG)

不過於去年最後一日,樂仔在無預警下把Instagram清空,並寫上一句:「Reset and restart. Wish you all a Happy New Year」即時惹來外界揣測,更傳出他與王棠云的婚姻遇到觸礁,事後樂仔解釋「清空」只是為重新整理社交平台,也有網民見到樂仔與太太帶一對小朋友去公園,謠言才冷卻下來。

近日再次傳出余文樂與王棠云婚變的消息。(余文樂IG)

余文樂與太太王棠云於2017年結婚。(余文樂IG)

但不足兩個月,近日又再傳出兩人婚變的消息。據指,樂仔與王棠云近排出席友人聚會,兩公婆影大合照時竟各分開企,不似以往糖痴豆般恩愛,加上在樂仔重新整理後的社交平台中,至今仍未見到王棠云的身影,種種跡象令不少身邊都問到「味」,婚姻狀態再次引起關注。

樂仔近日身處上海,被網民捕獲。(小紅書)

但樣子勁殘,網民慨嘆靚仔不再。(小紅書)

而昨日(27/1),就有網民在上海街頭野生捕獲樂仔,並將與對方合照分享到社交平台,相中樂仔戴上Cap帽一身潮人打扮,大方合照,惟笑容牽強,更令人關注的是,其樣子憔悴殘到爆,大細眼更是非常明顯,可謂老態盡現。

《無間道》時期的余文樂,顏值達至顛峰。(《無間道》截圖)

好青春。(《無間道》截圖)

同期出道的余文樂和陳冠希,當年同樣深受女粉絲喜愛,二人曾一齊合作拍《無間道》而成為好友,卻因同一時間追求鍾欣潼(阿嬌)而反目,在樂壇頒獎典禮後台發生碰撞事件,兄弟正式反目。(視覺中國)

要知道樂仔曾是本港一代男神,當年一首《還你門匙》加上壞男仔的外表,迷倒不少女生,在《無間道》中的樂仔,顏值更達至顛峰,如今帥氣不再,不禁讓人感到唏噓。網民紛紛留言:「大小眼愈發嚴重」、「我還以為是哪個糟老頭子」、「他咋看起來老了很多」、「霆鋒,冠希,彥祖,文樂……現在真的只有霆鋒能扛著」、「天啊 他都覺得有老人味兒了」等,甚至更有網民講笑:「為什麼越來越像葛優」。

網民分享與樂仔的合照。(小紅書)

樂仔樣子引起網民熱議。(小紅書)

有網民講笑指樂仔越來越像內地影帝葛優。(視覺中國)