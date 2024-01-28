曹敏寶首度出post回應介入梁浩銓婚姻　引用經典語句內容極有深意

《中年好聲音》兩名參賽者曹敏寶與梁浩銓突然被傳出有不倫之戀，兩人都是已有家庭，但梁浩銓已與妻子分居，原因竟然是曹敏寶介入？

兩人指大家只是好朋友。（ig＠mable_cho）

曹敏寶與梁浩銓兩人都分別多次回覆傳媒，皆否認此事，並稱大家只是好朋友。事件發酵超過一日，曹敏寶終於在社交平台首次發聲，指：「沒有什麼人喜歡孤獨，只是討厭失望而已。- - - 村上春樹#患難才見真情 #你若盛開清風自來」，內容極有深意。

曹敏寶首度出post回應介入梁浩銓婚姻。（ig圖片）

曹敏寶（Mable）是2003年港姐冠軍曹敏莉的胞妹。曹敏寶早於2011年以歌手身分出道，推出過數張唱片，可惜發展平平；2018年跟任職科學家的林潤生結婚，翌年誕下一子林靖濤（Darius），2021年再誕囡囡林洢萊（Damie），生活美滿衣食無憂，讓她可以繼續追夢。而家姐曹敏莉在2010年與金融才俊張家傑（Jacky）結婚，育有一女兩子，同樣嫁得咁好。

曹敏寶下嫁科學家林潤生。（ig@mable_cho）

曹家三姊妹。（ig@mable_cho）

曹敏寶不時在社交平台分享富貴生活照，一家居住三層獨立屋，另有天台，可以同老公一齊賞月品酒。曹敏寶經常招呼家人及好友到家中歡聚，一樓的客廳勁寬敞，可以擺放健身器材，囡囡出世後才將健身器材摺起放到一旁。她曾拍片分享一家人在樓梯旁裝嵌巨型聖誕樹，之後將製成品擺放在樓梯旁。

曹敏寶喺《中年好聲音》成功殺入12強。（影片截圖）

曹敏寶時常曬幸福。（ig@mable_cho）

曹敏寶住獨立屋，一家人可以喺戶外花園放充氣泳池玩水。（ig@mable_cho）

曹敏莉嫁科學家林潤生後生活無憂，客廳好大。（ig@mable_cho）

二樓相信是睡房，主人房以白色為主調，兒子亦有獨立房間；而書房則以恐龍做主題，地方寬落到可以跳飛機。而屋外是停車場，花園地方寬可以放充氣泳池，足不出戶都可以變成兒童小天地。

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梁浩銓年輕時曾因生意失敗欠債纍纍，事件對他和父母造成困擾，最終浩銓被父母趕出家門，換門鎖並斷絕來往，最困難的日子，他更在24小時營業的快餐店中「借宿」過夜，更自言在街上偶遇父母都不敢打招呼。不過他其後浪子回頭，一天打數份工努力還債，更繼續堅持追夢。