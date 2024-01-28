張振朗龔嘉欣大馬出席活動人氣勁　男方望今年能一齊去做呢件事

張振朗和龔嘉欣於去年合作的無綫劇《靈戲逼人》中有破格演出，加上題材新穎，劇集獲得不錯口碑。雖然2人在早前剛結束的《萬千星輝頒獎典禮2023》中未有任何斬獲，但人氣不減。

張振朗和龔嘉欣於去年合作的無綫劇《靈戲逼人》中有破格演出。（IG@kungkaty）

二人抵達大馬時獲大批粉絲接機。（小紅書）

張振朗和龔嘉欣獲讚友善。（小紅書）

二人幫粉絲簽名。（小紅書）

近日，身為「大馬視后」的龔嘉欣和張振朗，以「靈戲迫人CP」之名到馬來西亞出席活動搵真銀兼舉行見面會，兩人深受當地市民喜愛，人氣勁旺。他們剛抵達馬來西亞，就已經有大批粉絲前來接機，面對粉絲簽名影相，龔嘉欣和張振朗也沒有托手踭，一一滿足大家，態度親民，獲讚：「真人真的真的好nice」。

粉絲成功合照好開心。（小紅書）

大讚張振朗靚仔。（小紅書截圖）

有帶著女兒前來追星的粉絲更非常感動，她留言說：「又合照又簽名真的沒有誰那麼nice，龔嘉欣真的很好，看到BB還一直關心說不要撞到BB，還特地蹲下來和我們合照。張振朗直接拿起我的手機幫我們自拍，追偶像有這樣待遇值得了。 。 。他拍的超帥，但是我模糊了。 」

張振朗和龔嘉欣到大馬出席活動。（IG@unifi）

吸引大批當地市民到場。（IG@unifi）

靈戲迫人CP。（IG@unifi）

當然不少得唱歌。（IG@unifi）

張振朗是新秀歌唱比賽出身的。（IG@unifi）

兩人到埗後即馬不停蹄出席多個活動，每到之處均吸引大批市民圍觀，可見人氣爆燈。其中在商場舉行的見面會更是迫爆人，龔嘉欣和張振朗在多位保安人員開路下到場，他們率先向當地市民提早拜過早年外，當然不少得唱歌玩遊戲，氣氛高漲。而張振朗在接受司儀訪問時，則望住拍檔說：「我希望今年可以同嘉欣拍多套（劇集）。」而身旁的龔嘉欣也說好。此言一出，讓粉絲們期待萬分。

張振朗希望今年可以再與龔嘉欣合作。（IG@unifi）

令粉絲相當期待。（IG@unifi）