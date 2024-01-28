夏蕙姨大搞自傳電影　應要求着泳衣亮相：泳衣好閒，只有一樣唔着

黃夏蕙夏蕙姨今晚（28/01）設宴「夏蕙慈善基金」近100席為保良局籌款，其中潘志文、盧海鵬、周啟生 、劉錫賢等演藝人都有到場。



夏蕙姨大搞自傳電影。（葉志明 攝）

夏蕙姨與粉絲合照。（葉志明 攝）

夏蕙姨接受《香港01》訪問時，表示有投資者出資拍她的自傳電影。她說：「我希望畀人知道我一生嘅嘢。（我一生）多姿多彩，有喜又有悲，又有歡樂又有苦辣。」電影公司藝人陳建興補充，電影正在籌備中。夏蕙姨亦透露，電影當中會有40套靚衫亮相。

夏蕙姨大搞自傳電影，笑言會穿泳衣出鏡。（葉志明 攝）

夏蕙姨表示會搵劉錫賢出演一角。（葉志明 攝）

提到夏蕙姨，大家必定會想每年她cosplay 12生肖造型去上頭柱香的畫面，她也透過電影中也會出現12生肖造型。問到會否邀請劉錫賢出鏡，劉錫賢就說：「未喎，未邀請我，哈哈哈。」夏蕙姨補充說：「我實會邀請佢。實會多姿多彩。」哪一方面？她回答：「面面都多姿多彩。」

夏蕙姨、江圖、盧海鵬、劉錫賢、陳建興。（葉志明 攝）

陳建興亦大爆，原來電影會以夏蕙姨的死亡作開頭。問道會不會感到不吉利，夏蕙姨回答：「我唔避忌，我瞓棺材㗎。」對女主角選角有什麼要求？需要和夏蕙姨一樣咁靚？她回答：「唔係，要同我一樣咁多姿多彩。」身材呢？她坦言：「我身材唔係靚嘅，我唔夠高。」

夏蕙姨、劉錫賢、陳建興、徐寶鳳。（葉志明 攝）

問到電影內容會不會有大揭秘，夏蕙姨回答：「要爆都幾廿年前爆，而家邊有嘢爆。」如果有網民說想睇夏蕙姨穿泳衣呢？她十分大方，回答：「泳衣就好閒啫，只有係有一樣，兩點式就唔着啦。」劉錫賢和陳建興都大驚：「兩點式？」劉錫賢：「咁第三點呢？」夏蕙姨再修正說：「三點式唔着。」

夏蕙姨、劉錫賢、陳建興、徐寶鳳。（葉志明 攝）

薛影儀阿儀和黃榕。（葉志明 攝）

亞視傳奇甘草演員 江圖叔和吳翰城。（葉志明 攝）

亞視傳奇甘草演員 江圖叔和吳翰城。（葉志明 攝）

亞視傳奇甘草演員 江圖叔。（葉志明 攝）

亞視傳奇甘草演員 江圖叔。（葉志明 攝）