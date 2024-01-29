中年好聲音｜梁浩賢唱《最佳損友》冇咗團火被淘汰　網民評似死魚

音樂節目《中年好聲音2》自去年9月開播後，一直都成為不少網民名觀眾的熱話，比賽至今已經經歷多個回合，已經到爭取14強的一集。今集主題是《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》，《中年好聲音》的成員協助《中年好聲音2》的參賽者表演，在多組參賽者中需要淘汰一組，今集被淘汰的參賽者就是梁浩賢。

《中年好聲音》的成員協助《中年好聲音2》的參賽者表演。(節目截圖)

今集被淘汰的參賽者就是梁浩賢。(節目截圖)

梁浩賢與顏志恆分成一組，二人合唱陳奕迅的《最佳損友》，最後得到80分排名最後。梁浩賢在唱時，評判已經對他評語「麻麻」，連續幾個評判都覺得他唱得「太平」，沒有起伏。在各位評判都給予他低分時，陳慧嫻竟然給了他18分的高分，她覺得梁浩賢有改變：「我覺得你嘅聲音係好聽㗎，咁再加上我記得我亦都講過， 我話你成日都冇表情，但係呢你呢2集都係畀我睇到你好有表情，好投入首歌。」

梁浩賢與顏志恆分成一組，二人合唱陳奕迅的《最佳損友》。(節目截圖)

梁浩賢在唱時，評判已經對他評語「麻麻」，連續幾個評判都覺得他唱得「太平」，沒有起伏。(節目截圖)

而伍仲衡則說：「我覺得你作為一個藝人，你唔夠嗰團火，同埋最主要你成首歌唱得都唔係好精神，唔係好精神，同你個樣都好近。」伍仲衡更叫梁浩賢給他多一點的火，梁浩賢簡單的回應：「好。」立即被伍仲衡覺得他不夠「火」，但最後還是面對被淘汰的局面。

伍仲衡覺得他不夠「火」。(節目截圖)

而網上亦有網民評論梁浩賢今次的表現，網民說：「個個都想浩賢進步，但佢真係沒火，好唔想佢走，但好失望！我哋個新秀冠軍去咗邊道？」除此之外，亦有不少網民都覺得是他自己不爭氣而被淘汰：「本來都預咗係佢，聽住顏唱某幾個位置時諗緊如果係浩賢自己唱會唔會對他有更好表現？ .. 可惜.. 還是死魚一條..」、「連被人淘汰都睇唔出佢有幾唔捨得個舞台，好似一早認晒輸咁！」、「其實顏志恆沒搶focus，係浩賢唔爭氣」。其實亦有不少網民替他不值，覺得他只是因為曾經是新秀冠軍，現在要再參加比賽而有壓力，繼而令表現失準。