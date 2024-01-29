五堅情黃偉晉主持台上失言　激嬲LE SSERAFIM粉絲：不是要開黃腔

台灣藝人黃偉晉是組合「五堅情」的成員之一，前日（27日）他為除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》當主持並進行錄影。而今年的「紅白大賞」請來了不少大卡士明星，例如有：韓團LE SSERAFIM、林宥嘉、蕭敬騰等人參加，但在請LE SSERAFIM時卻發生了些小事情，黃偉晉說錯了話，導致他被粉絲「怒插」……

韓團LE SSERAFIM參加台灣的《2024超級巨星紅白藝能大賞》。

黃偉晉到底說錯了什麼令LE SSERAFIM的粉絲十分憤怒？原來他在錄影節目時，請LE SSERAFIM吃地瓜球（台灣小吃）時，失言說了：「好想插她們下面的…選的那一顆。」此話一出變得了何等的尷尬，因為他停頓點有點錯誤。黃偉晉當下已經發現自己說錯了話，立即打圓場說：「我沒有那個意思，大家。」但仍然得不到粉絲們的原諒，紛紛湧到他的社交平台大罵。

黃偉晉一直都有為不少的大型節目做主持。（IG@weijin_huang）

黃偉晉連忙在社交平台發文道歉並說明事情的詳細經過，他向大家說自己其實並沒有那個意思，也謝謝大家對他的批評及指教，以後會更加注意用詞：「收到了很多訊息和留言，謝謝大家的提醒和指點，對於今天舞台上發生的事，有些心裡話想說。事情的經過是這樣的，節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食，然後允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，於是我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜的，然後說出了一句讓大家誤會的話，我心裡想表達的是：『可以跟自己喜歡的偶像分享同一包美食是很開心的事。』」

黃偉晉連忙在社交平台發文道歉並說明事情的詳細經過。（IG@weijin_huang）

他最後亦誠心地表示：「真的很認真地準備了紅白的主持，絕對沒有一絲想要造成任何人的不舒服，希望大家可以相信我，絕對絕對沒有那個意思。也謝謝大家的批評與指教，今後我一定會更加注意用詞，再次表達最誠摯的歉意。」也有網民看得出他只是剛好停頓點出現問題，並不是特地要「開黃腔」的。