31歲鄺潔楹突曬唯美婚照閃鑽戒指勁搶眼　同富二代男友好事近？

「哈比女神」鄺潔楹（Judy）憑甜美外表深受觀眾歡迎，與富二代男友Ricky拍拖多年感情穩定，即使之前男友傳財困，她一樣力挺獲讚好女友。Judy近日突然上載多張婚照，加上手上閃鑽戒指，莫非好事近準備做人妻？



Judy鄺潔楹上載多張晚裝婚照。（IG：@judy.kwong）

Judy鄺潔楹笑得好甜。（IG：@judy.kwong）

Judy上載多張紫色仙氣晚裝相片，低胸設計盡顯美好身材，蛋糕紗裙如公主一樣。有網民留言：「嘩！索爆JUDY做乜『凸』然豐滿同性感咗咁多呀？你『凸』然之間變得更加索呀！」「Married?」、「嘩！索爆JUDY你著得咁靚，閃婚呀？」。雖然身高只有155cm，但對衣著配搭相當有心得，拍照時猶如九頭身美女，這輯晚裝婚照一樣拍攝得非常高眺，她自爆原來著上7吋高踭鞋拍攝，愛靚唔愛命。

Judy鄺潔楹點睇都唔似得155cm。（IG：@judy.kwong）

Judy鄺潔楹呢輯夕陽下美照真係好靚。（IG：@judy.kwong）

Judy鄺潔楹曬好身材。（IG：@judy.kwong）

Judy鄺潔楹自揭著上7吋高踭鞋。（IG：@judy.kwong）

不過靚裙好身材都不及手上閃鑽戒指吸睛，令糖妹都忍不住留言問：「第一眼以為…你…(新娘emoji)」Judy則笑言：「我諗我唔會用ig話你知既🤣」相隔數Judy終親揭真相：「「I mean… I did ask for candid, When you ask your friend to take some photos for you.」

Judy鄺潔楹笑得好甜。（IG：@judy.kwong）

連糖妹都忍唔住留言問Judy鄺潔楹係咪好事近。（IG：@judy.kwong）

Judy鄺潔楹。（IG：@judy.kwong）