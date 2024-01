31歲鄺潔楹突曬唯美婚照閃鑽戒指勁搶眼　同富二代男友好事近？

「哈比女神」鄺潔楹(Judy)憑甜美外表深受觀眾歡迎,與富二代男友Ricky拍拖多年感情穩定,即使之前男友傳財困,她一樣力挺獲讚好女友。Judy近日突然上載多張婚照,加上手上閃鑽戒指,莫非好事近準備做人妻?



Judy鄺潔楹上載多張晚裝婚照。(IG:@judy.kwong)

Judy鄺潔楹笑得好甜。(IG:@judy.kwong)

Judy上載多張紫色仙氣晚裝相片,低胸設計盡顯美好身材,蛋糕紗裙如公主一樣。有網民留言:「嘩!索爆JUDY做乜『凸』然豐滿同性感咗咁多呀?你『凸』然之間變得更加索呀!」「Married?」、「嘩!索爆JUDY你著得咁靚,閃婚呀?」。雖然身高只有155cm,但對衣著配搭相當有心得,拍照時猶如九頭身美女,這輯晚裝婚照一樣拍攝得非常高眺,她自爆原來著上7吋高踭鞋拍攝,愛靚唔愛命。

Judy鄺潔楹點睇都唔似得155cm。(IG:@judy.kwong)

Judy鄺潔楹呢輯夕陽下美照真係好靚。(IG:@judy.kwong)

Judy鄺潔楹曬好身材。(IG:@judy.kwong)

Judy鄺潔楹自揭著上7吋高踭鞋。(IG:@judy.kwong)

不過靚裙好身材都不及手上閃鑽戒指吸睛,令糖妹都忍不住留言問:「第一眼以為…你…(新娘emoji)」Judy則笑言:「我諗我唔會用ig話你知既🤣」相隔數Judy終親揭真相:「「I mean… I did ask for candid, When you ask your friend to take some photos for you.」

Judy鄺潔楹笑得好甜。(IG:@judy.kwong)

連糖妹都忍唔住留言問Judy鄺潔楹係咪好事近。(IG:@judy.kwong)

Judy鄺潔楹。(IG:@judy.kwong)