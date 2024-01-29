不如食豪D｜馮盈盈被封自戀系港姐　修讀食物營養學背後有洋蔥

由陸浩明（6號）和名廚楊尚友（Christian）主持的J2綜藝節目《不如食豪D》，今晚今晚（29日）和明晚（30日）一連兩集，由前港姐冠軍馮盈盈擔任嘉賓。

今晚嘉賓是港姐出身的馮盈盈。

今晚嘉賓是港姐出身的馮盈盈。

開始前馮盈盈接受「快問快答」挑戰。

開始前馮盈盈接受「快問快答」挑戰。

馮盈盈有「馮營養」稱號，緣於大學時修讀營養學學士，她目前仍修讀食品管理學碩士，她笑指每次做論文presentation時，都有很多笑料︰「做presentation真係做到好似做台慶司儀，跟手present整嘅食物。」

馮盈盈外號「馮營養」，跟她的學歷有關。

馮盈盈外號「馮營養」，跟她的學歷有關。

馮盈盈親手煮的「藍莓醬米飯布甸」，是用隔夜飯及藍莓整成。

馮盈盈親手煮的「藍莓醬米飯布甸」，是用隔夜飯及藍莓整成。

馮盈盈自爆上趟為教授煮的一道「藍莓醬加米飯布甸」，菜名足以媲美《回魂夜》菜式的「豉汁蒸橙」、「椒絲腐乳西瓜」，可惜成績未能取A，她反問6號︰「唔煮嗰科攞A，畀教授食完我手勢嗰科就冇，點解會咁嘅？」6號妙答謂︰「可能大家專注食你煮嘅嘢，無聽你嘅presentation。」

陸浩明跟觀眾「分享」馮盈盈的手機。

馮盈盈以港姐冠軍照作為手機的wallpaper。

馮盈盈以港姐冠軍照作為手機的wallpaper。

節目中，馮盈盈還自爆返學趣聞，因工作關係不時會遲到上堂，那時就要港姐上身，她自豪的說︰「你知啦工作繁忙，上堂時間又早，遲到少少梗有。當人哋準時坐晒喺度，自己要坐第一排，仲要full make up嘅時候，嗰時就要好似當選繞場一周嘅感覺，毫不尷尬無問題。」馮盈盈表示同學仔跟教授都好友善，不少更是TVB fans，每次放break都會過來要求合照。

馮盈盈以港姐冠軍照作為手機的wallpaper。

馮盈盈自備「馮媽媽蘿蔔糕」作食材。

馮盈盈跟楊尚友分工煮菜。

馮盈盈跟楊尚友分工煮菜。

而馮盈盈參選港姐時，也談及過修讀食物營養學及管理的起因，是同自少有病的弟弟有關，FYY感慨表示︰「細佬幾歲時嗰腎有問題，飲食要低鈉，嗰時屋企都唔識，以為低即係無，所以一滴鹽都唔好落。」當家人都大魚大肉的時候，弟弟每餐都只能食白飯、白烚雞翼及菜。令她萌生讀營養學，幫弟弟拾回飲食樂趣。

馮盈盈放下儀態試菜，睇表情就知好食。

馮盈盈放下儀態試菜，睇表情就知好食。

楊尚友分菜時出現蝦碌。

楊尚友分菜時出現蝦碌。

此外，6號跟馮盈盈曾合作《#後生仔傾下偈》而熟稔，原來期間發生不少不為人知，甚至不能出街的趣聞，二人會在兩集的《不如食豪D》中互揭瘡疤，率先爆是6號同女友Ayan經常放閃，已達「人神共憤」程度。