MIRROR演唱會獲內地網民注意　呢位「吳尊2.0」立即爆紅

合共16場在亞博舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》，現已進入尾聲階段，不少「鏡粉」（MIRROR粉絲暱稱）都大感不捨。在今次的個唱上，MIRROR 12子均使出渾身解數，以精彩演出回饋大家。

在亞博舉行的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》正進行得如火如荼。（梁碧玲攝）

邱士縉（Stanley）與隊友李駿傑（Jeremy）的合作舞台。（梁碧玲攝）

Stanley這一露成為熱話。（梁碧玲攝）

當中最令人留下深刻印象的，一定要數到成員邱士縉（Stanley）與李駿傑（Jeremy）的合作舞台，期間Stanley穿上真空西裝大騷健碩肌肉，成副Body肌肉線條明顯，層次分明，堪稱完美，簡直令女士傾慕，男士羨慕，網民還為他起了個新「朵」-「大表波」。

Fit爆。（IG@stanleysc_）

簡直令女士傾慕，男士羨慕。（IG@stanleysc_）

不得了。（IG@stanleysc_）

而Stanley這一露不但成為熱話，人氣更衝出羅湖，在內地社交平台引起網民注意，不少內地網民驚訝為何Stanley不火，激動留言：「大波的那位叫什麼？為什麼他不火？內地全是姜濤和盧瀚霆的新聞」、「真是，該火的不火」、「雖然唔知點解會刷到，不過騷肌哩位真心得」、「為什麼真正帥的不火，反而是ginger和安神？」、「一開始那個肌肉男那麼像吳尊呢」，看來Stanley這一露為他成功打開內地市場。

彈結他一樣型。（IG@stanleysc_）

感人一幕。（IG@stanleysc_）

Stanley爆肌一幕引起內地網民注意。（小紅書截圖）

Stanley爆肌一幕引起內地網民注意。（小紅書截圖）

網民讚Stanley真正帥。（小紅書截圖）