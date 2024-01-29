「HOY TV隱藏版女神」娛樂新聞主播身材超好　曾捲三角戀分手收場

新聞主播、記者總是予人一種無形的魅力，例如一眾《東張西望》女主播就被捧為「東張女神」，其實HOY TV（開電視）也有一位「隱藏版女神」新聞女主播蘇順敏（Wendy）！



HOYTV隱藏最好身材娛樂新聞女主播蘇順敏（Wendy）。（葉志明 攝）

HOYTV隱藏最好身材娛樂新聞女主播蘇順敏（Wendy）。（葉志明 攝）

蘇順敏在學昤期曾參加過校花校草選舉，其後也參選過《廣告女皇》以及KOL工作。早年她曾離開娛樂圈另謀發展，任職地產代理。原來近年已重返娛樂圈，於HOYTV中擔任娛樂新聞台主播，在她的IG內會發現，她訪問過不少圈中巨星，有劉德華、張家輝、麥浚龍、姜皓文（黑哥）、藍正龍、阮經天、陳曉東、何超儀等等。

蘇順敏（Wendy）訪問過不少圈中巨星，有劉德華、張家輝、麥浚龍、姜皓文（黑哥）、藍正龍、阮經天、陳曉東、何超儀等等。（IG@aso.wendyso）

蘇順敏（Wendy）訪問過不少圈中巨星，有劉德華、張家輝、麥浚龍、姜皓文（黑哥）、藍正龍、阮經天、陳曉東、何超儀等等。（IG@aso.wendyso）

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值得一提的是，多年前的節目《廣告女皇》中，蘇順敏巧合地與她當時男朋友港台DJ黃冠斌的前度Candy的同場。據指Candy與黃冠斌拍拖數年後分手，相隔數個月就與蘇順敏公開關係，兼開花店，不過兩人戀情又只維持了幾個月就分手。

蘇順敏曾任職地產代理。（IG@aso.wendyso）

蘇順敏現職娛樂新聞主播。（IG@aso.wendyso）

蘇順敏現職娛樂新聞主播。（IG@aso.wendyso）

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情敵見面，份外眼紅，不知道 Candy (圖左)當初入圍時發現與前度的現任A-So(圖右)同場，是什麼滋味呢？（資料圖片）

黃冠斌與Candy拍拖幾年，今年分手後隨即與 A-So撻著並高調分開戀情。（IG圖片）