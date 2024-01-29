林凱恩被無辜捲入餐廳拖糧風波金額近50萬　sad爆否認係老闆娘

《東張＋》曾經報道過「Fennel 茴香 」嘅菜式，而當時仲係由林凱恩介紹。（影片截圖）

林凱恩去年遭公司投閒置散，有指當時她為自己鋪定後路，在尖沙咀開設融合泰國料理餐廳「Fennel 茴香 」，由於餐廳景觀十分開揚，林凱恩不時於上址打卡影靚相，又會招呼好友撐檯腳。近日有讀者向《香港01》報料，指餐廳拖欠多名員工薪金，涉及金額近50萬。

去年7月，林凱恩同媽媽喺「Fennel 茴香 」慶祝生日。（IG圖片）

報料者稱，「Fennel 茴香 」老細為林凱恩圈外男友Vincent及其父親，Vincent另外身兼多項生意，例如畫室、室內設計公司，他亦有份投資蘭桂芳其中一間酒吧，而父親則為一名小學校長。而林凱恩每星期均會到「Fennel 茴香 」埋數、試菜、吩咐員工需要改善嘅事宜。

Vincent 嘅社交平台今午由公開轉為private ，裡面雖然無同林凱恩合照，但兩人又會咁啱係同一背景牆影相嘅。

自從發現被拖糧後，餐廳員工不時向Vincent父親（張校長）查詢，對方由最初嘅示「可能需少少時間」、「知悉，在跟進」到最近已讀不回，由於員工們均要養家活口或供樓，所以已向勞工署求助。有員工直接向Vincent追糧，雖然對方以「你俾條實數我」及「OK」回覆，但至今仍未收到一分一毫。 面對被拖糧，有員工曾向《東張西望》報料，但向來熱心幫助香港市民嘅《東張》暫時未有任何回覆。Vincent在今午（29日）得知員工向傳媒報料後，即時向其中一位員工承諾過數40萬，由於金額太大，要一星期時間處理，又表示「我淨係唔想搞到Iris」以及「如果迫到我絕路，對大家都唔好」，似乎十分重視林凱恩。

《香港01》就拖糧一事向林凱恩查詢，她表示自己純粹係鍾意「Fennel 茴香 」，所以先會經常帶埋朋友去幫襯，並激動澄清自己絕非餐廳老闆，她說：「我都係今日第一次聽到拖糧傳聞，（同Vinvent咩關係？）朋友，所以我都唔清楚佢財政狀況， 頭先同佢聯絡時，佢都好怕會影響到我，哎！我希望可以俾到身邊所有朋友正能量，每個人都會遇到唔同嘅問題，我自己都會。我今日好想返工拍劇，亦一直好努力工作，唔想有負面嘢影響到。」