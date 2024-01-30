鬼故｜歐錦棠爆導演撞鬼經歷　拍墳場戲做錯一樣嘢出事極凶險

歐錦棠在個人YouTube頻道「乜乜棠水舖 The Stephen Au Show」講鬼故，大爆兩大導演撞鬼經歷。話說，歐錦棠自小時候曾經有陰陽眼，他表示，雖然已習以為常但仍然為他帶來不方使。片中他表示自近年信主後就已再看不到「好兄弟」。



歐錦棠講鬼故真係好正。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠以前有陰陽眼。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

「唔該借借！」相信大家都曾在電影中聽過，尤其是當一個男人在荒郊野外，想在草叢時「方便」時，都一定講出這一句「唔該借借！」。歐錦棠在新一條YouTube中說：「同邊個借借？因為你當嗰啲地方有所謂孤魂野鬼。成日都話：『你唔知人哋喺唔喺度，你咁啱整到人哋，咁就得罪人。』」他解釋說，這個行為也是基於尊重，他說：「就算係野生動物或者昆蟲，你見到都冇理由兜頭兜面尿落去。唔應該係咁。特別係呢行，好多前輩好衷心忠告我哋：『去到山頭一定要小心，尤其是愈唔不吉利嗰樣愈做。』」

歐錦棠以前有陰陽眼。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠以前有陰陽眼。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠續說，行內經常去郊外有很多「金塔」的地方取景拍攝。他說：「我試過最大吉利嘅係，有一套戲《魔警》，場景成日都係棺材舖、殯儀館、墳場呢啲地方，仲要半夜去拍。嗰時我已經信咗主，工作人員畀咗符我，我同智叔都話，我哋有信仰唔使呢啲。張符佢哋叫『百解』，拍完套戲要袋住返屋企，返去之前燒咗佢就得啦。我哋真係唔信，由頭到尾亦冇事發生。」

歐錦棠以前有陰陽眼。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

他續說，有關圈中兩大導演的撞鬼經歷。他說：「有一次呢位導演去和合石，其中有一位燈光師傅佢有陰陽眼，通行都知。佢就問：『阿乜師傅，多唔多嘢呀？』其實唔使問啦，你喺邊度拍呀？嗰度叫和合石呀嘛！跟住個師傅就話：『多呀。』導演：『邊度呀？』燈光師傅：『喺度睇緊戲呀。』」

歐錦棠仲講咗關於另一位導演嘅撞鬼經歷。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

導演其後再問燈光師傅「好兄弟」的位置，就很「百厭」地用一支射燈射向那個位置說：「係咪呢度？」燈光師傅就馬上問：「做咩呀？」原來那些「好兄弟」馬上四散，但除了燈光師傅之外，現場其他都感覺不到也看不到。

事件就這樣完結？原來還有後續！歐錦棠：「返去之後，佢除咗覺得有啲唔係幾自然，其他唔覺得有咩問題，但係佢屋企人開始有事，首先係係細路仔，無端端病，發燒，然後就到大人，佢都覺得唔妥，睇醫生都退唔到燒。」

歐錦棠仲講咗關於另一位導演嘅撞鬼經歷。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

並後這位導演在電視台遇到同事，可能是「法科」的，這位電視台同事見到導演後就問：「喂，你做咩嚟？」導演：「冇嘢呀。」同事：「你氣息好差喎，好似有嘢跟住你喎。」就是這樣，這位導演就知道發生了什麼，再之後就找了師傅，證實了「有嘢跟住」。歐錦棠說：「點解冇加害於佢，可能係因為個導演本身陽氣好重，所以搞唔到佢，搞唔到佢就搞佢身邊嘅人。」歐錦棠表示，據說最後還十分凶險，要辦一場法事，最後就解決了。

歐錦棠仲講咗關於另一位導演嘅撞鬼經歷。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠：「呢兩個導演都係猛人，不約而同都係猛人，點樣猛法？第一脾氣好火爆，好鍾意罵人，第二佢哋拍嘅嘢形象好凌厲，兩位亦都拍過電影，亦都有電視，另一位導演仲係有武術根底。」