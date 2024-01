陳靜(Dada)一向是宅男公認的性感女性,她經常會在IG曬出性感的衣着打扮,大騷好身材。Dada今日(30日)不負眾望又在IG曬出一條現身外國海灘行catwalk的短片,並以英語寫上一句:「Watching the sea itself is a romantic thing.!」

陳靜(Dada) 一向是宅男公認的性感女性,她今日(30日)又在IG曬出一條海灘行catwalk的短片。(IG@dadachan)

影片中一開始Dada身穿一條白色長裙露出豐滿上圍與白滑美背,後來影片轉眼瞬間變成身穿三點式肉色泳衣上陣,展現纖腰及迷人長腿,盡騷豐滿好身材,最吸睛養眼的是她的馬甲線,火辣程度爆燈!

Dada噴血三點式上陣。(IG@dadachan)