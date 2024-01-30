港女著瑜伽褲被偷拍瘋傳　原來係工展小姐冠軍兼選美常客仲失過婚

香港不少女生都愛穿瑜伽褲出門，因為舒適又好配搭，但經常會因為穿瑜伽服飾而在公眾地方而被人多看兩眼。近日網上流傳一位女生穿瑜伽服飾乘搭港鐵，期間被旁邊的伯伯凝視，照片被放上網後，立即成為了網民的熱話，有網民覺得被伯伯凝視很不舒服。

近日本港網絡再熱議有老伯乘坐港鐵時，疑似望向前方穿瑜伽褲、運動背心的性感港女，被拍攝者批評是「不禮貌的偷窺」、「令人不安」。（網上圖片）

除了有一張是被伯伯凝視外，其餘的都是照片主人對著該名穿瑜伽服飾的女生拍攝，讓人覺得他是借「公審」伯伯為名，實質是刻意拍攝該女生。

原來被人偷拍的瑜伽服飾女生，真身正是第46屆工展小姐冠軍鍾雨璇（Ophelia，前名蘇慧恩），鍾雨璇2009年曾參加TVB的《超級巨聲》。在2011年時她又參選過香港小姐，其後還參選「大閘蟹小姐競選」及ViuTV舉辦的《尾二一屆口罩小姐》，可稱是選美比賽的常客。有指照片應該不是最近被拍的，因為近日天氣寒冷，但相中鍾雨璇仍然穿上短袖，所以估計是早前被拍下的，現在才被瘋傳。

網民認得該名穿瑜伽服飾的女生就是鍾雨璇（Ophelia)。(ig@ophelia_o3)

鍾雨璇除了是選美常客外，她於2016年亦曾經推出過多首單曲勇闖樂壇，代表作有：《愛到跌至谷底》、《完美佈局》、《又情人節》、《小街燈》、《潛伏與蒙蔽》等。有多重身份的她於2013年曾與律師周紹榮結婚，可惜婚姻維持了一年便離婚收場。

鍾雨璇除了是選美常客外，她於2016年亦曾經推出過多首單曲勇闖樂壇。(ig@ophelia_o3)

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