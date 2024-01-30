岑麗香新年跟傳統買紅色內衣　教定囝囝用利是錢學理財

「星級媽咪」岑麗香（香香）今天（1月30日）出席由保險公司發布會，香香向來注重家庭，特別是兩子的未來發展，了解完保險的多元業務後，更直言有興趣為囝囝報定名。農曆新年將至，香香笑言都是一個讓孩子學習財富管理的時機，她稱：「囝囝每到新年都會收到很多利是，可以趁機教導他們如何處理利是錢，例如會是一次過將所有利是錢用來買玩具？還是只花費部分，其他儲蓄起來？透過這些話題令他們從小學習理財。」說到過年，香香還表示會跟足傳統習俗買紅色內衣穿著，實行旺足一年！

香香出席保險公司活動。

香香向來是家中「健康擔當」的香香，由均衡飲食以至保健運動都為家人安排周到，還會花時間去了解市場上各項醫療保障，認為是每個家庭都不容忽視的。保險公司正聯乘醫療集團及醫院合作，讓客人可以視像診症兼送遞藥物，無地域限制得到高質素的醫療保健服務，非常方便。

被問及囝囝有沒有天份成為運動員，香香就表示全力支持囝囝的一切想法，指不論他想從事什麼行業，她和老公都會全力支持，又指保險公司與香港國際機場航天城11 SKIES開設大中華區首間KidZania，自己都大感興趣並且非常期待，她說：「想像到小朋友在樂園內穿著不同的制服，體驗成為不同角色，即使小朋友未知自己將來想做哪種職業，但造型一定好得意，作為媽咪絕對會是個『打卡』的良機！KidZania鄰近機場，相信到時可以吸引到很多來自國際和大灣區旅客的小朋友去玩，有機會接觸到不同地方的小朋友，可以帶兩個囝囝盡情『放電』，認識新朋友了。」

香香趁住新年，會跟足傳統買紅色內衣著。（Instagram：heungheungeliza）

當聽到保險公司會聯同教育界的策略合作夥伴為有志升讀世界頂尖大學的資優學生，提供專業的海外升學講座、諮詢服務及學習課程，讓更多學童有機會接觸國際教育，香香大讚服務很體貼家長，畢竟她都經常為兩位公子的未來教育費煞思量，她稱：「我跟老公都開始計劃囝囝的未來發展，始終教育對小朋友非常重要，做家長的都要學懂如何為子女的將來鋪路。」她指若小朋友有面向國際的機會，都不容錯過。