2024風山水起｜何依婷眼大桃花旺好易畀仔呃　吳幸美命格宜遠嫁

無綫風水賀年節目《2024 風生水 起》由薛家燕、陳懿德、許文軒及徐文浩擔任主持，並邀來著名堪輿學家李丞責、麥玲玲、元海、唐碧霞、黃楚淇為觀眾指點迷津。昨晚（30日）的一集「龍年開運搵師傅」請來吳幸美、何依婷擔任嘉賓，單身貴族幸美希望龍年盡快脫單，新婚的依婷則想婚姻事業兩得意。

呢集嘉賓係吳幸美（下排左2）同何依婷（下排左3）。

麥玲玲師傅指女性眼大旺桃花，但同時容易畀人呃，大眼妹依婷笑言：「我真係容易畀人感動到！」玲玲師傅續指眼睛唔大唔細的幸美屬於理智型，有時會諗得太多錯過好姻緣，身為《東張西望》主持的幸美聞言笑謂：「訪問太多情騙個案，睇得愈多，個心就愈驚，有人追時就驚會唔會係呃我感情。」玲玲師傅批幸美的命格宜嫁到世界邊端。節目還預測了幸美未來老公面相，當中以大王安德尊最符合條件，玲玲師傅說：「大王符合晒我講嘅條件，眼大、鼻翼大。」轉數快的幸美聞言接招：「佢有宋芝齡喇喎！」場面搞笑。

吳幸美同大王安德尊面形最夾。

「區區行大運」李丞責師傅帶大家遊北角，他指北角屬於貪狼格局利出文人雅士，不少報業亦在此起家。之後丞丞師傅帶大家去到皇都戲院，原來戲院門口打斜開對正馬路是為了避煞！「龍年帶富碧人來」碧霞師傅為觀眾擇吉日大掃除，原來除了家居，電話、電腦同樣要大掃除，碧霞師傅又建議理財投資App 可以放在電話桌面下方，社交網App則宜放在桌面左方。「元來家家有天機」元海師傅教大家找出家中凶星位及化解大法；「新春『關』心你」楚淇師傅為大家講述不同顏色與姿態的關帝像，背後有着甚麼不同的意義。

「區區行大運」李丞責師傅帶大家去到北角。

今晚（31日）一集，「龍年開運搵師傅」請來朱咪咪任嘉賓，麥玲玲師傅指肖龍的咪咪姐命格多土，對脾胃健康有影響，麥玲玲師傅指多參加喜慶事和家居裝修對咪咪姐有幫助，更爆料說：「你好似有幾間屋準備裝修！」咪咪姐聞言即笑言：「爆人大鑊？！」咪咪姐又恨抱孫恨到出面，她透露大仔兩夫婦努力了2、3年仍未有好消息，麥玲玲師傅即向她傳授添丁攻略！「區區行大運」丞丞師傅帶大家到南區遊船河尋龍，還會到鴨脷洲洪聖古廟，原來廟前兩支龍柱有迎天接福的意思，相傳是為了抵擋對岸「虎地」煞氣而建，李丞責師傅還會公開南區2024年地運。

呢集嘉賓有朱咪咪。

「龍年帶富碧人來」唐碧霞師傅將細數財運亨通面相，以及於立春觀鼻及掌色便能知道流年財運！「元來家家有天機」元海師傅和太太海嫂會教大家找出家中男主位和女主位；「新春『關』心你」黃楚淇師傅除了會講解頭炷香由來，還會教大家裝香的正確手勢。