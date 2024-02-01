林峯剖白當年奪亞太區男歌手感受　疑因TVB一高層硬捧陷黑暗期？

現年44歲的林峯近年主力發展內地市場，去年7月加盟新唱片公司的他，早前一連推出2首粵語歌，強勢回歸香港樂壇。為了宣傳新歌，他最近亦先後接受了不同傳媒訪問，其中他在DJ艾力的YouTube節目《人人話》中，就重提自己在《2009年度十大勁歌金曲頒獎典禮》首奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」一事，並剖白當時得獎的真實感受。

林峯接受DJ艾力訪問。(影片截圖)

林峯於2009年首度奪得《十大勁歌金曲頒獎典禮》「亞太區最受歡迎香港男歌星」獎項，成為《十大勁歌金曲頒獎典禮》史上年資最短及最年輕的得主。當時林峯在台上發表得獎感言，說自己從來沒想過仍有機會上台，該獎對他來說一直都是一個目標，自言好緊張不知道講什麼好，並多謝了TVB以及支持他的人。林峯在奪得該獎後，卻慘被網民取笑他是「亞皆老街至太子道西最受歡迎男歌星」，甚至質疑他的實力，嘲諷他，可說是他的黑暗時期。之後林峯在《2011年度十大勁歌金曲頒獎典禮 》中，三奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」、更憑《CHOK》奪《金曲金獎》後，再次遭網民鬧爆，對有關賽果大感不滿。

對於時隔多年再出新歌，林峯在訪問中透露唱片公司華納不停為他的新歌搵合作，「徐浩好好，令到我在錄音室好舒服。原本都好緊張，驚carry唔到首歌，但演戲絕對可以幫到唱歌，表達能力比較容易啲，快啲入狀態。」

而這次林峯接受艾力訪問時，艾力就指近年有些歌手因人氣極高，在出道短時間已奪得大獎，他提出了疑問：「太早攞大獎係唔係一個好事？」林峯聽畢後，即笑指自己也曾經歷過。

林峯剖白了他於2009年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」的真實感受，說道：「我記得我攞完獎之後，企咗喺個Backdrop，個台後面有好多LED板，我係攞個獎之後......當宣布之後，其實我擰過去係有好多同期嘅歌手，佢哋都用眼神畀個動力我『上去，攞咗先』，跟住我個心稍為得到少少勇氣。去接完個獎之後，我記得我......因為你完咗之後仲要去後台見記者訪問，一定好多問題，我就企喺個舞台後面，企喺嗰度2分鐘，令到自己個心定返，ready我跟住要面對嘅問題，我先行出去，因為呢個係你嘅工作。」

林峯剖白當年得獎感受。(影片截圖)

艾力又問林峯在當時可有遇過難堪的問題，林峯坦言：「大把啦，不過無所謂嘅，都係一個經歷嚟，我覺得人生中遇到嘅所有嘢，你都係賺咗。無論遇到咩人、發生咩事，一切都係你嘅經歷、養分，都係你將來繼續認真努力落去，你成功嘅其中一個步驟。」不少網民看完這個訪問都留言力撐林峯，大讚他確是有實力，只是當年被TVB捧死了。

林峯坦言遇過好多困難。(影片截圖)

其實林峯年前接受電台訪問時，就曾經提及當年奪「亞太區最受歡迎香港男歌星」一獎時感到「好唔舒服」，表示：「 我曾要求頒獎單位唔好頒畀我，人人都覺得我有後台先有獎，我得獎個心好唔舒服，唔想啲人覺得我唔係實至名歸！」陳志雲亦曾在他的YouTube頻道中爆料指當年有TVB高層一定要將「亞太區最受歡迎男歌手」頒給親生仔林峯，陳志雲直言自己當時並不同意此做法，因為他覺得林峯好有潛力，但當時還未去到可以奪這個獎，可是另一高層堅持要這樣做，最終害了林峯。

林峯大方剖白真實感受。(影片截圖)

林峯大方剖白真實感受。(影片截圖)