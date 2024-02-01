193@ERROR歌曲竟成網民燒衣歌？　本尊親自還擊搞笑而不失霸氣

ERROR成員郭嘉駿（193）向來個性率直、敢言，深得一班「老婆」（193粉絲暱稱）喜愛，但同時經常語出驚人引起外界嘩然，惹來不少Hater，但193向來懶理，繼續忠於自己，唱歌就是最好的例子。

ERROR成員郭嘉駿（193）向來個性率直、敢言。（IG@deniskwok193）

193有大批「老婆」支持。（IG@deniskwok193）

除了熱愛其演藝事業和時裝設計外，193也喜歡唱歌，雖然歌喉經常受到網民抨擊，取笑他的autotune，但他並沒有因此嚇怕不唱，反而你有你嬲，我有我唱。193出道至今除了ERROR團歌外，也推出了4首單曲：《睡到三點》、《再次Puppy Love》、《越州公路193》及《以為只是沒送花》，當中《越州公路193》MV更邀請到Do姐鄭裕玲出山擔任女主角，非常有面子。雖然193的歌喉仍然是有好大進步空間，但聽得出是下過功夫。

193熱愛時裝。（IG@deniskwok193）

193已推出多首單曲。（IG@deniskwok193）

之前《越州公路193》MV更邀請到Do姐鄭裕玲出山，擔任女主角。（IG@deniskwok193）

《再次Puppy Love》MV則找來大馬女神林明禎當女主角。（IG@deniskwok193）

日前193少有在社交平台Threads發文，豈料歌曲再次引來網民揶揄，193原文是：「我呢啲老嘢比較少用threads，想問吓點解每次開親都係啲關於byejack嘅嘢，或者係一大堆人生導師智慧老人喺度批評人乜乜乜乜，呢啲係咪所謂嘅演算法，定係吸引力法則」。

193日前少有在社交平台Threads發文。（Threads截圖）

193親自還擊網民留言。（Threads截圖）

沒想到這個帖文引起網民熱議討論，而193當然也不是省油的燈，親自反擊網民。其中有網民留言：「我聽193老師你啲歌大，最鍾意一邊燒衣一邊聽你啲歌。」193回覆：「我第一首歌先三年之前出，估唔到你呢三年死咗咁多親人」，搞笑之餘不失霸氣。該網民即時「笠水」：「一年都係燒一次，多謝老師關心。」

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