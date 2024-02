陳自瑤(Yoyo)入行多年,由少女到近年成為TVB最索人妻代表,婀娜身材加上童顏,完全不似已有個11歲女兒。近年更成功發展直播帶貨事業,龍年將至可以過個肥年,Yoyo在IG上載美照,竟惹來網民留言問:「你有咗?」



Yoyo陳自瑤一直童顏完全不似已經42歲。(IG:@chenchiyiu)

Yoyo陳自瑤經常發福利照。(IG:@chenchiyiu)

Yoyo陳自瑤上身一件幼帶泳衣外搭牛仔褸。(IG:@chenchiyiu)

Yoyo陳自瑤身型完全係一個S字。(IG:@chenchiyiu)

Yoyo直播帶貨相當出色。

Yoyo不時會於IG發放福利。(IG圖片)

Yoyo上載幾張近照,身穿公主袖白底碎花連身超短裙,放下一頭長直髮,在野餐場景拿起英文書文青味十足:「Life is a book, everyday is a new page, every month is a new chapter, every year is a new series. .…📖」風花雪月少女味美照,竟有網民留言問:「你有咗?」令人相當愕然。Yoyo雖與王浩信結婚多年,但近幾年多次傳出二人婚變傳聞,絕跡對方社交網亦久久未見再於公開場合同場互動,難怪此留言一出令人相當詫異。

王浩信與Yoyo屢傳婚變。(王浩信微博)

Yoyo陳自瑤文青美照。(IG:@chenchiyiu)

有網民留言問Yoyo陳自瑤係咪有咗。(IG:@chenchiyiu)