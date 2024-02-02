美斯訪港｜鄧紫棋素顏High爆現身大球場綵排：好幾年沒在香港表演

32歲鄧紫棋(G.E.M.)自從在2014年參加中國節目《我是歌手》第二季，爆紅後，G.E.M.已經將重心轉戰內地發展，甚少回港公開演出。上年台灣情歌天王周興哲（Eric）開紅館演唱會時，曾邀請過G.E.M.做嘉賓，不過當時並沒有風聲透露任何消息，只是以嘉賓身份神秘登場，很多粉絲也未能跟貼消息，無緣看到她的現場表演。G.E.M.今日（2日）在IG上載一系列身處於香港大球場為後天「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演作綵排的照片，並以素顏示人，瞬間吸引2萬粉絲點讚。

上年台灣情歌天王周興哲（Eric）開紅館演唱會時，曾邀請過G.E.M.做嘉賓。（葉志明 攝）

G.E.M.今日（2日）在IG上載一系列身處於香港大球場為後天「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演作綵排的照片。（gem0816）

美斯（Lionel Messi）今日（2日）隨國際邁亞密（Inter Miami）訪港，大隊隨旅遊巴入酒店。（陳順禎攝）

G.E.M.自拍上陣似初出道16歲一樣後生

G.E.M.在IG發文寫上：「已經好幾年沒在香港表演。剛結束彩排，好興奮！Tatler Xfest! 後天香港大球場見#香港大球場 #Xfest。」影片中可見G.E.M.特別的興奮，在大球場的草地範圍自拍，現在已經32歲的她即使素顏上陣，皮膚白滑，保養得宜，與初出道的16歲樣子一樣後生。貼文一出圈中好友李幸倪(Gin Lee)亦有留言：「Good show!」同時也有網民留言詢問G.E.M.：「幾時返香港開show啊！」

影片中可見G.E.M.特別的興奮，在大球場的草地範圍自拍。（gem0816）