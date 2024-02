1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯(Anthony Kong)結婚後,正式移居加拿大,兩人育有一女Alycia,而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽,專心相夫教女。據知江銘峯在加拿大經營7間餐廳,身家過億,不過榮升過億闊太的袁彩雲就極少曬名牌,從不炫富,但日前她就激罕在IG曬出Hermès手袋,並寫道:「不是名牌奴隸,但是這個愛馬仕實在很cute!」

一家三口幸福美滿。(IG@colourcloud)

袁彩雲早前出Post為老公的新餐廳宣傳。(Facebook@袁彩雲Fiona Yuen)

袁彩雲大曬Hermès手袋。(IG截圖)

相中所見,一身全黑打扮的袁彩雲,戴着大串珍珠頸鏈、戒指及鑽石耳環,貴氣十足,而她拎着的就是價值約18萬港元的Hermès Mini Kelly手袋,盡顯身價。雖然袁彩雲已經淡出幕前,但仍不時在社交平台分享日常生活,早前她就分享了一系列聚會照,獲多位好友慶生的她開心出Post:「Thank you ladies for the wonderful night of celebrating with me!(謝謝女士們和我一起度過了一個美好的夜晚!)」,眾人在餐廳內影相留念,十分盡興!

眾人在餐廳內影相留念。(IG@colourcloud)

貴氣十足。(IG@colourcloud)