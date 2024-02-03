新聞女王三大女神再聚首談過年習俗　佘詩曼自爆封幾錢利市畀同事

去年熱播的無綫台慶劇，由佘詩曼、馬國明、譚俊彥、李施嬅、高海寧、何依婷等主演的《新聞女王》當時掀起了一股追劇熱潮，更令劇中多位主角人氣急升。佘詩曼於該劇入面飾演Man姐文慧心一角，性格霸氣，聰明機智且擁有強大的氣場，還集集爆金句，成為了劇迷的焦點。即使劇集播完後，這股Man姐熱仍未曾減退，無論在香港或是內地均人氣高企，她還憑該角色贏得今屆視后。而在劇中飾演許詩晴一角的高海寧則奪得最佳女配角，飾演張家妍的李施嬅雖然輸給阿佘，失落視后，但她的好演技早已備受公認。

阿佘演技了得。（《新聞女王》微博圖片）

內地記者形容黃穎君為《新聞女王》中高海寧角色的原型。（IG@samkoling）

李施嬅有份擔演《新聞女王》。

近日佘詩曼、李施嬅以及高海寧這三位女神就與內地網紅一起合作拍片，再次在辦公室場景中大鬥演技。高海寧於抖音分享了該短片，片中講述三人在辦公室中與另一員工一起談及中國農曆新年習俗，原來她們都不知道有「過小年」這個習俗，還齊聲批評因為要過小年而請假的同事。

三大女神再次聚首。(抖音)

之後她們又講到派利市，當同事問她們討利市，阿佘即霸氣表示：「我們在座的都是單身靚女呀。」李施嬅附和說：「香港未結婚係唔使畀架喎。」並不知道原來北方人習俗是出身社會工作後便要派利市。不過最後阿佘與李施嬅亦大方給予了同事一封利市，問到封了幾錢利市，李施嬅就表示：「巨款呀」阿佘即自爆：「成50蚊架！」相當搞笑。

阿佘繼續Man姐上身。(抖音)